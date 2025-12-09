La hija de Ortega Cano se enfrenta en plató a las imágenes que este miércoles publica Semana y deja una puerta entreabierta que sorprende a todos

Exclusiva | Gloria Camila anuncia que ha roto con su pareja, Álvaro García: "Esto llegó cuando vine de 'Supervivientes'"

Gloria Camila vivió este miércoles uno de los momentos más tensos de la tarde en ‘El tiempo justo’ cuando el programa le mostró en directo las nuevas imágenes que mañana publica la revista Semana. Unas instantáneas que, según adelantó su director, Jorge Borrajo, muestran a la joven junto a Manuel Cortés “disfrutando de la noche madrileña” en plena ola de rumores sobre una posible relación.

Todo comenzaba cuando el presentador preguntaba a Gloria si quería ver las fotografías sola o acompañada, haciendo un guiño a ‘La isla de las tentaciones’. Ella lo tenía claro: “Con mis compañeros, siempre”. Y, ante la inevitable cuestión sobre los rumores de romance, prefirió aplazar la respuesta: “Nada… voy a ver primero las imágenes. Luego hablamos”.

Las primeras fotos de Gloria y Manuel en plena noche madrileña

Según explicó Borrajo, las imágenes fueron tomadas tras semanas de sospechas que apuntaban a una conexión especial entre ambos. “Son las primeras fotos de Gloria Camila y Manuel Cortés disfrutando de la noche madrileña. Había sospechas de que podían tener algo bonito”, detalló.

Pero el director de Semana dejó caer un detalle revelador: “Su respuesta va a variar en función de lo que vea”. El presentador tampoco dejó pasar el gesto de Gloria: “Ahí te has destapado. Si no hay beso, puedes seguir diciendo que sois amigos… pero si hay beso, te han pillado con el carrito del helado”.

Lejos de ponerse nerviosa, Gloria mantuvo la calma y la sonrisa: “Sé lo que he hecho y sé lo que puede haber”. Pero lo que “podía haber”, según ella misma, se resume en: “Diversión, amigos y una muy buena noche madrileña”.

Cuando le preguntaron abiertamente si se habían besado “alguna vez”, fue rotunda: “No”. ¿Y podría haberlo? “Tampoco. Lo siento, Jorge, pero no”.

Aunque insistió en que llevan “muchos años” de amistad, hubo un momento que hizo levantar cejas en plató. El presentador le preguntó si existía “una mínima puerta” hacia algo más, incluso “la del Ratoncito Pérez”. Gloria no cerró en banda: “A día de hoy somos solo amigos… pero no sé lo que pasará el día de mañana”.