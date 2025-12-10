Logo de telecincotelecinco
Jennifer Lara aclara si ha habido terceras personas en su ruptura con Rubo Blanco: "Al final todo sale"

Jennifer Lara explica si ha habido terceras personas en su ruptura con Rubo Blanco
Jennifer Lara habla de su ruptura con Rubo Blanco. Mediaset Infinity
Jennifer Lara y Rubo Blanco han roto su relación. El que fuera soltero de ‘La isla de las tentaciones’ y la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ han puesto punto final a su noviazgo y lo han hecho cinco meses después del nacimiento de su primer hijo en común, Asia.

Una noticia que ha sorprendido a muchos seguidores y que la influencer ha hecho pública en el regreso de su canal de Mtmad ‘Un nuevo amanecer’. Ha sido ahí donde ha detallado con pelos y señales todos los detalles de su separación y el motivo real por el que al futbolista se le acabó el amor.

Pero eso no es todo. Entre lágrimas, Jennifer Lara ha respondido a la pregunta de si ha habido terceras personas en esta ruptura y cuáles fueron las últimas palabras que le dijo él antes de abandonar su casa. Un relato cargado de verdad en el que la protagonista no ha podido evitar mostrarse completamente rota.

Jennifer Lara cuenta si ha habido otra mujer en su ruptura

Muy emocionada, Jennifer Lara ha dejado claro que aún no ha podido superar la ruptura con el padre de su segunda hija y ha respondido a una pregunta que muchos se hacen: ¿Ha habido terceras personas en su separación? Ella se ha mostrado muy clara y tajante y, mirando a cámara, ha contestado: “Estoy segura de que hay terceras personas”.

Las últimas palabras que Rubo Blanco le dijo a Jennifer Lara

La despedida de Rubo Blanco y la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ fue demoledora el día que se rompió su relación y ella misma ha relatado cuáles fueron las últimas palabras que él le dijo antes de abandonar la casa en la que vivían juntos.

Una frase que ha relatado la propia Jennifer Lara, mientras intentaba contener el dolor que le sigue provocando el hablar del hombre del que sigue enamorada y con el que ha sido madre hace tan solo cinco meses.

