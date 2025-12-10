Laura Ceballo 10 DIC 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se han prometido y nos contarán todos los detalles

¡Violeta Crespo y Edi Insua se casan! Los exconcursantes de 'Gran Hermano' ya están prometidos y van a contarnos todos los detalles de cómo ha sido su especial pedida a través de su canal #Violedi. En esta primera entrega, el gallego nos lleva con él por Ourense para comprar el anillo de compromiso con el que Violeta le ha dado el 'sí, quiero'.

Edi ya había echado un vistazo a un anillo, pero llegado el momento se convierte en un mar de dudas entre diferentes joyas y no duda en compartirlo con nosotros: "Quiero que me acompañéis en este momento, estoy un poco nervioso", confiesa.

Ya en la joyería, nos hace partícipes de su elección. Y, aunque tenía el estilo bastante claro, necesita que la dependiente le asesore para poder escoger la joya perfecta para su ya futura mujer: "Realmente me gustan todos, es lo que busco. Aunque no tengo ni idea, es la primera vez que voy a pedir", asegura. Y es que su decisión final ha estado entre dos anillos. ¡Dale al play para descubrir cuál ha sido el elegido!

El momento más emotivo de su relación

Después, también le acompañamos hasta la sala en la que ha pedido matrimonio a Violeta. Tras vivir el que sin duda ha sido el momento más emotivo de su relación, Violeta y Edi nos contarán a través de su canal #Violedi, cómo han sido estos momentos tan especiales. Además, los influencers nos contarán cómo se siente antes de dar este gran paso.

La pedida de mano de Edi íntegra y la reacción de Violeta, el jueves en exclusiva en su canal, #Violedi. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!