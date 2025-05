Equipo mtmad 31 MAY 2025 - 09:30h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera sobre el cambio físico que peor está llevando durante su embarazo

Jennifer Lara desvela cuál es su mayor miedo en este segundo embarazo

Jennifer Lara ha querido hablar con total sinceridad sobre uno de los aspectos que más le preocupan del embarazo: los cambios físicos que atraviesa el cuerpo de una mujer. A pocas semanas de dar a luz, la influencer y extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha regresado a su canal ‘Un nuevo amanecer' para actualizar a sus seguidores sobre cómo está viviendo esta última etapa antes del nacimiento de su hijo Asia y comunicar una importante decisión que ha tomado .

Lejos de ocultar lo que está sintiendo, Jennifer ha compartido cómo ha cambiado su cuerpo en estos meses y cómo esos cambios la han afectado emocionalmente. “No me obsesiona, pero me preocupa”, confiesa, abriendo una ventana a una realidad que muchas mujeres experimentan, como por ejemplo Patri Pérez , que hablaba también de ello en su canal. La influencer ha señalado que, aunque está centrada en su maternidad, no puede evitar pensar en cómo recuperar su cuerpo tras el parto. “Voy a hacer por volver a mi cuerpo de antes”, asegura tajante.

Durante estos meses de embarazo, Jennifer ha llevado una vida mucho más tranquila y pausada, algo que también ha influido en su estado físico. “Llevar 9 meses una vida sedentaria…” comenta. Además, en este aspecto, este segundo embarazo ha sido muy diferente al primero pues cuando estaba embarazada de Ángel siguió yendo al gimnasio hasta casi dar a luz, sin embargo, con Asia no ha podido debido a los múltiples síntomas que ha tenido durante estos 8 meses.

Jennifer Lara desvela cuántos kilos ha engordado desde que se quedó embarazada

Jennifer ha querido también compartir con sus seguidores cuántos kilos ha engordado desde que se quedó embarazada. “No deja de ser una realidad, engordas”, afirma con contundencia. La extronista ha contado que este aumento de peso no ha sido fácil de sobrellevar y que incluso ha tenido consecuencias físicas. “Me ha salido celulitis y varices”, relata. Jennifer ha querido ser completamente transparente sobre lo que ha supuesto este embarazo para su cuerpo. “He engordado 16 kilos”, admite.

Jennifer Lara llega de nuevo a su canal para resolver muchas dudas en la última etapa de su segundo embarazo. Además de transmitir su preocupación por el físico que se le ha quedado, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela para qué día está programado el parto, cómo va a ser y qué ropita le pondrá a Asia para salir del hospital ¡No te pierdas nada dándole play al video!