Rocío Molina 10 OCT 2025 - 12:36h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' se sincera sobre los cambios en su relación con David tras la llegada de su hija

Anabel Pantoja habla como nunca de su relación con David Rodríguez

Compartir







Anabel Pantoja se ha desahogado como nunca sobre el año más intenso de su vida. La actual concursante de 'Bailando con las estrellas' se ha sincerado parara el podcast 'Ac2ality' ofreciendo detalles inéditos sobre su relación con David Rodríguez y si esta se ha visto afectada por la llegada y el primer año de su hija Alma.

La sobrina de la tonadillera está en un momento muy bueno tanto a nivel profesional como personal, pero no quiere con ello edulcorar lo que han sido meses atrás momentos de aprendizaje, angustia y, en general, de un cambio en sus roles tanto de ella como de David Rodríguez tras el nacimiento de su hija Alma el pasado 23 de noviembre de 2024.

Las nuevas rutinas, costumbres instauradas, unido al ingreso de la pequeña en el hospital con tan solo tres meses, son cosas que no olvida la exconcursante de 'Supervivientes' y que le hacen a día de hoy decir lo que siente y cómo ha cambiado ella misma tras convertirse en madre. "Sonará a lo que dicen todas las madres, pero cuando llega un bebé, ves la vida de otra forma. Sigo teniendo dramas, pero ahora hay prioridades", ha admitido.

"Él es muy importante para mí, somos un 50/50. Él trabaja en Córdoba, yo en Madrid, vivimos en Canarias", Anabel Pantoja

La influencer de 39 años es consciente de que los cambios y las atenciones que el bebé requiere acaban propiciando crisis que muchas veces terminan en ruptura. Sin embargo, ella y David Rodríguez están experimentando todo lo contrario. "Cuentan que un bebé te puede separar o te puede unir, en mi caso me ha unido muchísimo a él"", ha admitido ahora, aunque también reconoce que se viven momentos muy duros.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La revelación de que la llegada de Alma a este mundo ha fortalecido la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez es lo que esta ha venido a incidir cuando le han preguntado por esta etapa y más al haberse extendido rumores de crisis entre ellos por la distancia principalmente. Ante las "ausencias" del fisioterapeuta, la concursante de 'Bailando con las estrellas' ya ha sido contundente con ese tema y con los que insisten que no están bien entre ellos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Él es muy importante para mí, somos un 50/50. Él trabaja en Córdoba, yo en Madrid, vivimos en Canarias", cuenta sobre su organización respecto al cuidado de su hija. "Cuando yo estoy trabajando los fines de semana, está él cuidando de Alma y al revés. Se ha convertido en el 50%, pero es verdad que ahora es ella", ha terminado por concluir acerca del buen equipo que han formado para poder también seguir creciendo profesionalmente.

Tras aclarar esto mismo, Anabel Pantoja ha reconocido que en su vida de pareja han cambiado muchas cosas y dinámicas con la llegada de Alma y que a día de hoy se sorprende de las nuevas demandas y necesidades que surgen entre ellos. "Se va dentro de poco a un festival y hace un año era como: 'Llámame y llévate la batería extraíble'. Y ahora es como: 'No me llames'", cuenta con humor sobre ese cambio drástico.