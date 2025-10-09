Ana Carrillo 09 OCT 2025 - 22:39h.

Anabel Pantoja se ha sincerado como nunca antes lo había hecho acerca de la relación con David Rodríguez, su novio y padre de su hija Alma. La exconcursante de 'Supervivientes', de 39 años, lleva saliendo con el fisioterapeuta, que es once años más joven que ella, desde comienzos de 2023, poco después de que la dejase Yulen Pereira y a los pocos meses de iniciar su relación intentaron tener una hija. Ahora son felices junto a su niña, pero viven separados: ella en Madrid con la bebé, que tiene diez meses, y él en Córdoba con sus padres.

Hace dos semanas, Leticia Requejo aseguraba en 'El tiempo justo' que la pareja estaría atravesando una crisis porque a David no le gustaría la vida que Anabel lleva en Madrid, rodeada de influencers, y que, además, él habría intentado encontrar trabajo en la capital, pero no lo había conseguido. La concursante de 'Bailando con las estrellas' lo desmintió y recalcó que su relación siempre había sido en la distancia.

Ahora, en su visita al podcast 'Ac2ality', ha hablado como nunca antes lo había hecho de su relación, desvelando que se plantea abandonar Gran Canaria para instalarse en otra ciudad y que Sevilla, el lugar donde nació y donde vive su madre y su padrastro, tiene muchas papeletas porque también le gusta a su pareja, con la que ahora mantiene una relación LAT: esto significa que, pese a estar juntos, no viven en la misma casa y, en su caso, ni siquiera en la misma comunidad autónoma.

La amiga de Susana Molina ha explicado que haber sido padres juntos les ha unido "muchísimo": "Él es muy importante para mí, somos un 50/50, un equipo, porque cuando yo estoy trabajando los fines de semana está él cuidando de Alma"; y que también ha hecho que ella le dé menos importancia a lo que hace su novio cuando no están juntos: "Se va dentro de poco a un festival y hace un año era como: 'Llámame y llévate la batería extraíble'; y ahora es como: 'No me llames'".

En ese sentido, ha confesado que ahora no se preocupa por los mensajes que pueda recibir David en los grupos de WhatsApp de sus amigos: "En mi caso, es que mi chico es costalero, de estos a los que les gusta la Semana Santa y el fútbol, entonces se juntan en un grupo 25 heteros y ahí hay fotos de tías, ¿para qué lo voy a leer? Un 25% es: 'Illo, ¿has visto a esta? ¡Mira cómo está! ¡Y tiene OnlyFans!'. Pero desde que tengo una pequeña me sudan los c*j*nes, antes la hubiera montado, pero ahora digo: ¡qué disfrute! Ya disfruto yo con TikTok y con otras cosas".

Anabel Pantoja ha ido un paso más allá y ha confesado que ahora que tiene un proyecto de vida en común y una hija con David Rodríguez su capacidad de perdón ha aumentado: "Es que cuando tú ya tienes un mundo, ¿adonde tiene que llegar el motivo para que digas 'a tomar por c*l*'? Es que ahora soportas más, no es que tengas que soportar el cielo y la tierra, pero perdonas más".

Por último, ha destacado que no tendría una relación abierta porque considera que no funcionan: "Esos tienen que estar mareados perdidos".