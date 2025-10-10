Anabel Pantoja destapa lo que le dice su novio, David Rodríguez, cuando ven 'La isla de las tentaciones'

Ana Carrillo 10 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado el comentario de su novio y padre de su hija cuando ven 'La isla de las tentaciones'

Anabel Pantoja habla como nunca de su relación con David Rodríguez: de su capacidad de perdón a sus planes de futuro

Anabel Pantoja es una gran fan de 'La isla de las tentaciones' y así lo ha expresado siempre en sus redes sociales, donde ha mostrado que le gusta seguir el formato junto a su novio y padre de su hija Alma, David Rodríguez. En la última entrevista que ha concedido en el podcast 'Ac2ality', la exconcursante de 'Supervivientes' ha destapado qué le dice su pareja cuando ven juntos el programa de Sandra Barneda.

La prima de Kiko Rivera ha recordado uno de los momentos más virales de la octava edición, cuando Alba Rodríguez estalló al ver en la tablet durante la presentación de solteros unas imágenes en las que se veía a su por aquel entonces novio, Gerard Arias, jugar con una chica en la piscina y subirla a sus hombros. "¿A ti te parece normal un c*ño en tu nuca?", fue la pregunta que le espetó la alicantina al exparticipante de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Tras recordar ese momento viral, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que, antes de que Alba dijera esa frase, ella ya se la había dicho a su novio en casa, advirtiéndole de que si él hacía algo parecido estallaría: "Estaba viendo a Gerard ponerse a una chica ahí en el cuello, yo estaba sentada comiéndome una hamburguesa y me giré y le dije a David: '¿Lo ves? Primera fiesta y le tiene el c*ño ahí. ¡Yo te veo a ti hacer eso y es que flipas!'".

La influencer también ha revelado la reacción de su novio ante su advertencia: "David me dijo: 'Estáis locas'". Pese a las palabras de su pareja, ella ha destacado que le parece normal que a una le siente mal ver a su novio en esa situación: "Es que no conoce a la chica y pone su ch*cho ahí".

Además, la colaboradora de 'Uno de GH20' ha aclarado que, aunque es la mayor fan del formato y espera poder comentarlo este año en plató, no quiere ir con David Rodríguez como pareja a 'La isla de las tentaciones' y que tampoco iría como tentadora en caso de estar soltera: "Ellas son chicas más jóvenes, otro prototipo... Yo a lo mejor serviría de psicóloga para los chicos que echan de menos a sus novias, la amiga que le consuela cuando llora e intenta algo".