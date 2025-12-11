Jennifer Lara habla sobre la pérdida de peso que ha sufrido tras su ruptura con Rubo

Equipo mtmad 11 DIC 2025 - 12:00h.

Jennifer Lara cuenta todos los detalles de su ruptura con Rubo Blanco en un nuevo capítulo de 'Un nuevo amanecer' en Mtmad

Jennifer Lara aclara si ha habido terceras personas en su ruptura con Rubo Blanco: "Al final todo sale"

Compartir







Jennifer Lara ha confirmado en su canal 'Un nuevo amanecer', que ha terminado su relación con Rubo Blanco. Tras semanas marcadas por la emoción y la incertidumbre, Jennifer Lara ha querido abrirse y compartir con sus seguidores cómo se encuentra después de su ruptura con Rubo.

La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', visiblemente afectada, ha explicado que la situación ha repercutido tanto en su estado emocional como en su físico: "Emocionalmente creo que no hace falta decir más, porque ya me estáis viendo. No sé si río, lloro", confesó, dejando claro que está atravesando un momento complicado.

Pero el desgaste no ha sido solo anímico. Jennifer reveló que ha perdido “casi 4 kilos” desde la ruptura, algo que se aprecia en su rostro. Lejos de tratarse de un cambio intencionado, explicó que su cuerpo reacciona de esta forma cuando la ansiedad aparece: “Yo soy una persona que la ansiedad le hace adelgazar. A mí me da la ansiedad y en vez de comer, hago lo contrario a la mayoría de las personas y no como. Se me cierra el estómago y no consigo comer lo que como normalmente”, confesaba.

Además, señaló que tiene una tendencia genética que facilita aún más esta bajada de peso: “Tengo facilidad para adelgazar, me cuesta mucho engordar. Me da un montón de rabia porque me había quedado con un peso genial y perder casi 4 kilos para mí es mucho”.

Jennifer contó cómo se encuentra Rubo tras la separación, aunque por el momento prefirió no profundizar demasiado en el tema, manteniendo la prudencia en un momento que todavía vive con intensidad. Con su sinceridad habitual, la influencer ha querido mostrar la realidad que hay detrás de los focos y los comentarios en redes, dejando claro que continúa en proceso de recomposición mientras trata de recuperar su bienestar físico y emocional, cinco meses después del nacimiento de su hijo.