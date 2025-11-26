Silvia Herreros 26 NOV 2025 - 08:01h.

La influencer se ha escapado a Galicia, en donde disfruta de unos mágicos y navideños días con su hija Julieta y su exnovio

Marta Riumbau se sincera sobre el mal momento que atraviesa tras su aborto: "Siendo honesta, estoy bastante mal"

Compartir







Marta Riumbau se refugia en su ex tras perder al bebé que esperaba. La influencer, que hace solo unos días reconocía estar pasándolo "bastante mal" a causa de su aborto, ha decidido escaparse unos días a Galicia con su hija y con su exnovio.

Tras la fiesta por el primer cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, la exnovia de Diego Matamoros, que ha presumido siempre de tener una excelente relación con sus exparejas, se montaba en un tren con su hija con rumbo a "uno de mis sitios fav".

"Teníamos pendiente una visita", escribía más tarde. Sin hacer público su destino, en su storie ya se pueden ver algunas pistas del lugar al que se ha ido de viaje con Julieta. La casa, las vistas, el perro...

No cabe duda de que está en la casa familiar de su exnovio gallego, el DJ y productor Michael Chenlo, conocido como Michenlo. De hecho, si nos fijamos en los stories publicados por el de Cerneira, Valga, Pontevedra, comprobamos que, en efecto, así es.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Estamos en Galicia y estamos ahora mismo los tres", ha confesado más tarde la creadora de contenido, que no ha dudado en compartir con sus seguidores la inesperada anécdota que ha vivido con Michenlo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Yo me he traído una maleta pequeña para las dos y un neceser en el que tenía todas las cosas, pañales, biberones, y la leche para pasar el día. Como llegábamos ayer directas para que Julieta se fuese a dormir, le dije a Michael que comprara un paquete de pañales", relata mientras menciona por primera vez a su exnovio y confirma que se ha ido a Galicia con él unos días.

La amiga de Dulceida cuenta que, pese a haberle mandado a su ex una foto para que no hubiese duda sobre el modelo y tipo de pañales que usa su bebé, este se ha confundido y le ha terminado llevando un paquete de toallitas. "¿Lo de ser así lo llevan en el ADN? Jajajajjaaj", bromea haciendo alusión a la falta de atención que según ella, parece tener en común el género masculino ante situaciones de este estilo. "Menos mal que traía de repuesto. Y mira que lo pone bien claro. Toallitas, y un dibujo de toallitas. Pues nada", relata con resignación.

"Él tiene tatuada mi mano sujetando el hilo, yo la suya. Nuestra leyenda del hilo rojo. Las personas que estén unidas por el hilo rojo están destinadas, vivirán una historia importante, y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias que se encuentren en la vida. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse… pero nunca romperse. Conecta a dos personas, simbolizan el antes y no hay un después. Esta vez lo habrá, quizás más afín, diferente y no dudo en que será feliz, pero no será como ese gran amor, que solo pasa una vez y lo cambia todo".

"No entendía cómo dos personas que se quieren y quieren estar juntas, a veces no pueden. Hasta ahora. Siempre seremos tu y yo aunque no estemos juntos. Gracias por estos años, por venir y arrasarme, por hacerme ver la vida de otra forma. Te quiero y te querré siempre", escribía la catalana el 14 de febrero de 2021, San Valentín, mientras confirmaba su ruptura.

Su relación cambió, pero no terminó. El cariño que se tienen ha permitido que continúen teniendo contacto, viéndose y compartiendo preciosos momentos juntos. Tras perder al bebé que estaba esperando, la influencer no ha dudado en marcharse a Galicia unos días con él y su familia. Además, aprovechando que las calles de Vigo ya están iluminadas por Navidad, no han dudado en desplazarse hasta allí para disfrutar de un mágico día 'en familia'.

Estas imágenes han provocado que el sentimiento de nostalgia se apodere de los seguidores de la pareja, que 'dejaron de creer en el amor' tras la ruptura de la que parecía una de las relaciones más sanas y consolidadas de redes sociales de aquella época.