Así es Alejandra, la hija de Fedra Lorente que descubrió el agujero económico familiar

Carlos Otero 12 DIC 2025 - 20:03h.

La joven, de 30 años, fue adoptada por Miguel Morales y Fedra Lorente en el año 1999 en Colombia

Toda la verdad sobre la estafa que ha arruinado a la actriz Fedra Lorente, en '¡De viernes!'

Fedra Lorente se sienta esta noche en el plató de "De Viernes" para hablar de la terrible situación económica en la que se encuentra. Según las informaciones sobre el tema que se han sucedido durante los últimos días, fue su hija Alejandra quien descubrió el origen de la ruina económica familiar. Conocemos en profundidad a Álex, como la conocen sus más allegados.

Fue adoptada con cuatro años en Colombia

La joven, de 30 años, fue adoptada en Colombia por Fedra y su marido, Miguel Morales (exintegrante de 'Los Brincos'), en 1999, cuando tenía cuatro años. Desde el primer momento, la pareja, que llevaba 20 años de matrimonio, trató la llegada de la niña a la familia con total naturalidad y siempre ha hablado de ella en sus apariciones públicas con muchísimo orgullo.

Alejandra Morales, que vive con su madre en la vivienda familiar del barrio de Mirasierra, en el norte de Madrid, no ha querido seguir los pasos de la familia en el mundo del espectáculo y siempre ha huido de los focos, los platós y las revistas del corazón. Sin embargo, su ansia de privacidad no está reñida con una vida en las sombras, y mantiene sus redes sociales abiertas.

Amante de los animales y muy familiar

Precisamente gracias a su perfil oficial podemos adentrarnos en su vida cotidiana. La joven se presenta al mundo como una gran amante de los animales y, de hecho, tiene un gatito llamado Fai y ha criado a dos conejitos domésticos muy simpáticos llamados Ryder y Toffee. Además, es amante de las artes y en su bio explica, a través de emoticonos, que adora la escritura, la pintura, la cocina y la costura.

Álex es una mujer tremendamente familiar que vivió con gran tristeza el fallecimiento de su padre, su mayor "compañero de aventuras". A través de sus redes, la joven le dedicó una emotiva carta en la que abría su corazón y contaba el profundo amor que le profesaba: "¿Qué voy a hacer ahora sin ti? ¿Con quién voy a compartir nuestros maratones de películas, nuestras comidas improvisadas, nuestras risas únicas?", se preguntaba con tristeza.

Alejandra acompañó estas emotivas palabras con imágenes de su álbum privado. Imágenes en las que el fallecido aparecía en momentos cotidianos: cocinando, abriendo una ensaimada, bañándose con su hija en la piscina, en su bautizo, celebrando un cumpleaños... Recuerdos que dejan claro que el compositor tuvo una vida plena en la que las dos mujeres de su vida fueron su máximo apoyo y su motor para seguir adelante.

El gran apoyo de su madre

Alejandra está siendo el gran bastón en el que Fedra Lorente se sostiene en este trance por el que está pasando. "Me anima a que salga porque me está cambiando el carácter", contaba la actriz en la revista 'Semana', donde este miércoles destapó su situación financiera.

Fedra Lorente abordará esta noche en Telecinco los pormenores de su situación económica, pero, por lo que se ha ido adelantando en los programas de televisión, fue Alejandra quien llegó hasta el fondo del asunto.

Hace varios meses descubrió la delicada situación financiera en la que se encontraba la familia. "Mi hija se dio cuenta de que su padre estaba dando dinero a unas personas que decían ser necesitados", señala la actriz que dio vida a 'La Bombi'.