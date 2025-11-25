Lorena Romera 25 NOV 2025 - 14:03h.

La hija de Ortega Cano se reencuentra con Iván González en plenos rumores por la ruptura con Álvaro García

Gloria Camila, muy emocionada, comunica una feliz noticia tras 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila e Iván González se han reencontrado tras su paso por 'Supervivientes All Stars', donde protagonizaron una historia de idas y venidas. La pareja, que reconoció haber vivido un romance en el pasado, trataron de dejar a un lado las rencillas en pos de una buena convivencia. Ahora, en la fiesta de Cuarzo, la hija de Ortega Cano y el influencer se han vuelto a encontrar. Una cita que llega después de que se haya apuntado a Iván como el posible motivo de la ruptura con su novio, Álvaro García.

Fueron numerosas las discusiones que tuvieron en Honduras, pero siempre sabían cómo enterrar el hacha de guerra y empezar de cero. Tanto Gloria Camila como Iván González reconocieron que había algo especial entre ellos, que les unía de forma diferente. Por eso, al terminar el reality, la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes', han decidido quedarse únicamente con lo bueno.

Ahora, juntos han disfrutado de esta fiesta en la que han vuelto a encontrarse. Una cita que sus seguidores esperaban como agua de mayo y de la que, por fin, han podido ver una foto en la que aparecen juntos. Y es que, aunque ya se habían compartido muchas imágenes del evento, faltaba poder verles juntos.

Fani Carbajo ha sido uno de los perfiles que se ha encargado de compartir en Instagram una foto en la que, por fin, se puede ver a Gloria y a Iván en el mismo encuadre, muy sonrientes y relajados. "Amando el momento foto", comenta la hija de Ortega Cano, que hace algunas semanas confirmaba en 'El tiempo justo', el programa en el que colabora, la ruptura sentimental con su pareja.

Lo hacía entre lágrimas, todavía muy removida, y reconociendo que su paso por 'Supervivientes All Stars' le ha cambiado a nivel personal, marcando un antes y un después para ella. "La ruptura llegó cuando vine de Honduras. Mi vida ha dado un giro enorme, ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación", expresaba, dejando claro que ha sido ella quien ha decidido terminar la relación con el cantante.

"No estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación"

Tras estas declaraciones, Belén Rodríguez le preguntaba: "¿No habrá tenido Iván González algo que ver, no?". Una pregunta a la que Gloria Camila no respondía directamente, pero hacía una mueca en forma de respuesta. Dejando todavía más dudas a sus seguidores. Y es que son muchos los que se preguntan las intenciones reales que tiene con la pareja de Teresa Bass.

Es más, en esta publicación de Fani Carbajo hay quien le pregunta si "ahora que no tiene novio" habría "aprovechado la fiesta" para acercarse a Iván González. Algo que, según estos usuarios, Gloria Camila estaría "deseándolo". Pese al revuelo y a las teorías, la influencer no se ha pronunciado al respecto y continúa haciendo su vida.