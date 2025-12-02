Iván González comparte una foto con su madre: creía que era su hermana y descubrió la verdad a los 14 años

Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 10:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha reencontrado con su madre, que durante muchos años pensó que era su hermana

La foto de Gloria Camila junto a Iván González tras ser señalado como el posible motivo de la ruptura con su novio

Compartir







Iván González reside en Madrid junto a su novia, la influencer Teresa Bass, pero es originario de Jerez de la Frontera, donde sigue viviendo toda su familia. Hasta la localidad andaluza se ha desplazado el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' junto a su pareja para acudir a la fiesta por el 74 cumpleaños de su abuelo, el hombre que ha desempeñado para él la figura paterna y es que, hasta los 14 años, pensó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor.

El que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido una foto junto a toda su familia en la que se ve perfectamente integrada a su pareja y en la que también aparece su madre, a la que adora y a la que llama cariñosamente "Chiqui", pues cuando supo la verdad de su historia familiar había crecido llamando "mamá" a su abuela y no pasó a llamar "mamá" a su madre biológica.

Fue el propio Iván el que contó su curiosa historia familiar en la revista 'Lecturas' tras su paso por 'La casa fuerte', un reality en el que Maite Galdeano le hizo "mucho daño" al decirle en una bronca que su madre le había abandonado. Para no dar espacio a especulaciones, al finalizar el reality, el exnovio de Oriana Marzoli quiso relatar él mismo lo que había ocurrido en su familia.

"Mi madre me tuvo con 16 años, hasta que yo cumplí 14 pensaba que ella era mi hermana. A esa edad, descubrí que la que creía que era mi hermana era mi madre, y que la que creía que era mi madre era, en realidad, mi abuela", explicó el andaluz, que comenzó a sospechar que no sabía toda la verdad de su familia por unos comentarios que le habían hecho en colegio y porque, al renovar el DNI, vio que en la casilla donde figuraba el nombre de su padre no aparecía el nombre de pila de la persona que él creía que era su padre y que en realidad era su abuelo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para aclarar su dudas, le preguntó a su abuela, que él pensaba que era su madre, por qué ponía en su DNI que él era hijo de Antonio y no de Juan: "Mi abuela, llorando, me enseñó las fotos de mi padre biológico. Ese día fue el que peor lo pasé de mi vida". A su padre biológico lo vio por primera vez cuando cumplió 18 años, pero actualmente no mantiene ningún tipo de relación con él.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con su madre sí que tiene una relación estupenda, que en la mencionada revista él definió de hermandad: "La llamo 'chiqui'. Nunca la he llamado 'mamá'. Para mí, es mi hermana".