Iván González y Aitor Abad coincidieron en una experiencia televisiva previa a 'La isla de las tentaciones 9'

Aitor Abad es uno de los solteros que más está dando de qué hablar en ‘La isla de las tentaciones 9' por su conflicto con Mayeli Díaz, pero lo que muy pocos recuerdan es que, antes de viajar al paraíso de Sandra Barneda, él ya tuvo otra experiencia televisiva en Telecinco.

Allá por 2016, el atractivo joven que ahora está desplegando todas sus armas de seducción entre palmeras y aguas cristalinas bajó las escaleras del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para buscar pareja y coincidió con un rostro muy conocido… ¡Nada más y nada menos que con Iván González!

Aitor Abad y su pasado televisivo antes de ‘La isla de las tentaciones 9’

Buceando en la hemeroteca de Mediaset España, hemos encontrado unas imágenes que prueban que Aitor Abad tiene un pasado televisivo y que ya estuvo buscando el amor bajo el calor de los focos. Ha pasado casi una década desde entonces, pero en el vídeo que encabeza esta noticia hemos recuperado las imágenes de una de sus primeras veces.

Hay que decir que el ahora participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ estuvo compartiendo plató con Iván González y que este fue su rival, ya que ambos estuvieron conociendo a la misma famosa. Una mujer muy muy querida por todos los espectadores de Telecinco y por la que luchó con uñas y dientes.

Si quieres descubrir la identidad de la mujer a la que estuvieron pretendiendo el exconcursante de Supervivientes All Stars y el ahora tentador, recuerda que puedes verlo todo en las imágenes que hemos rescatado en el vídeo de apertura de esta noticia. ¡No tienen ningún desperdicio!

Aitor Abad también estuvo conquistando a Lucía Sánchez

Aitor Abad es un experto conquistador y lo ha demostrado en más de una ocasión en Mediaset España. No solo ha luchado por el corazón de una famosa tronista, sino que también lo hemos visto buscando el amor en el programa ‘Un amor para Lucía’ de Mediaset Infinity.

Un programa que estaba presentado por Cristina Porta y en el que Lucía Sánchez buscaba a su pareja ideal. Entre sus pretendientes estaba el ahora soltero de ‘La isla de las tentaciones’, con el que tuvo una cita llena de complicidad… ¡Y de besos!