Natalia Sette 12 DIC 2025 - 10:20h.

La exparticipante de 'LIDLT' enseña la peculiar manera en la que ha decorado su árbol de Navidad

Marina García posa en lencería y muestra el resultado de su pecho tras quitarse los implantes mamarios

Compartir







Marina García, al igual que numerosas influencers, han empezado ya a decorar sus casas por Navidad. Lo que no se esperaba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ es que su árbol causara tantas reacciones. A la influencer le ha caído una lluvia de críticas por decorarlo con “papel higiénico”.

Desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’ el cambio que ha dado es notable. Ahora tiene un estilo mucho más minimalista y no solo a la hora de vestir, también en la decoración de su casa . Siguiendo este modo más sobrio ha escogido una forma muy curiosa de decorar el árbol, lejos de las bolas típicas y los adornos brillantes. “Si pensabais ver un árbol con bolas de colores, lucecitas rosas y brillo es que no conocéis a vuestra influ”, compartía Marina en sus stories al ver los comentarios que estaba recibiendo.

PUEDE INTERESARTE La preocupación de Marina García tras quitarse las prótesis del pecho

Las redes no han tenido piedad con la peculiar decoración navideña de Marina y muchos de sus seguidores no han tardado en plasmar su opinión a través de la pantalla. “Parece papel higiénico envuelto”, critica uno. Otro ha asegurado que “es feo como una chancla boca abajo”. Y sin duda uno de los más repetidos: “Qué cosa más fea”. No obstante, también hay muchas personas que apoyan la manera de Marina de decorar el árbol y halagan su creatividad.

PUEDE INTERESARTE El desagradable episodio que Marina García ha vivido en París

La respuesta de Marina García a todas las críticas

Ante las críticas, la influencer se ha mostrado tranquila y ha dejado claro que lo hizo a propósito. “Lo que veis lo hice aposta”, asegura. Lejos de enfadarse con los comentarios negativos, los ha compartido en sus stories y ha bromeado al respecto. “Los comentarios malos son muy buenos”, ha puesto acompañada de emoticonos de risa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, ha explicado que utilizó la tela que han denominado “papel higiénico” como un elemento decorativo original. “Quise envolver el árbol y hacerle un lazo caído”, admite. Para ella le da un toque muy elegante y está en consonancia con la decoración de su hogar. También ha explicado de dónde sale esa tela y aclara que está muy lejos de ser papel del baño. “El papel higiénico, sábana, cortina…es una tela de lino gorda que me dio mi suegra”, cuenta a sus seguidores.