Rocío Molina 27 NOV 2025 - 10:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' revela el miedo y preocupación que siente tras quitarse los implantes de pecho

Marina García se quita las prótesis y vuelve a lucir su pecho al natural: el resultado

Marina García comunicaba hace unos días que había dado un paso importante para verse bien y sentirse feliz consigo misma tras varios retoques. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha quitado las prótesis del pecho después de haber pasado por diferentes fases y vuelve ahora a lucir un pecho natural. Un cambio del que ha mostrado las primeras fotos y del que también ha querido contar ahora una preocupación que tiene tras la cirugía.

Tras algún tiempo planteándose hacerlo, la novia de Jesús Sánchez ya no ha dado marcha atrás a una decisión con la que ella se siente más cómoda. Marina García ha dicho adiós a una etapa y tras un proceso largo se ha quitado los implantes mamarios y se ve ahora tal y como deseaba. La sevillana ha apostado por una imagen más natural que viene dada a otros cambios que ya se había hecho anteriormente: la retirada de retirar todos los rellenos dérmicos de su rostro y del resto de tratamientos extra que llevaba: desde el microblading, hasta sus hasta ahora características pestañas postizas.

María García está muy segura de lo que ha hecho y que va acorde a su esencia, pero tenía una preocupación a lo largo de este proceso y se la ha contado a sus seguidores. Se trata de una secuela propia de una cirugía estética de estas características que le daba miedo que distorsionara el resultado. "Una de las preocupaciones de quitarme la prótesis era la cicatriz, al tener mucho menos volumen de pecho se supone que se iban a ver más", ha confesado.

La exparticipante de 'LIDLT', quien cada vez está más cerca de alcanzar lo que desea de sí misma, ha seguido las indicaciones médicas, pero eso no quita para que se haya despertado este temor después de haber pasado por otra cirugía. Sin embargo, tal y como ha mostrado, su cuerpo y la naturaleza del mismo está respondiendo directamente y tranquilizando su preocupación.

"El cuerpo es tan sabio, al no tener prótesis mi pecho cae un poco naturalmente y, prácticamente, la tapa. Esperemos que se cure bien (no soy buena cicatrizando", ha explicado la creadora de contenido y empresario que está viendo algo que la tranquiliza de primeras, pero todavía le queda por delante un postoperatorio para desterrar por completo su principal miedo.