Natalia Sette 10 DIC 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña el resultado de su pecho tras quitarse los implantes que se puso con 19 años

La preocupación de Marina García tras quitarse las prótesis del pecho

Mariana García no puede estar más feliz con su nuevo pecho y posa en lencería mostrando el resultado tras quitarse los implantes mamarios. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace varias semanas que decidió pasar por quirófano de nuevo para quitarse los implantes que se puso cuando tenía 19 años, antes de saltar a la fama junto a su pareja, Jesús Sánchez.

La sevillana lleva años quitándose todos los retoques estéticos que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Lo primero fue el ácido hialurónico en los labios y ahora ha sido el turno de los implantes mamarios. Ya hace un tiempo que decidió pasar por quirófano para reducirse las prótesis que se puso con 19, sin embargo, no fue suficiente para ella y ha optado por quitárselas. “No tengo nada”, cuenta abiertamente a través de su Tiktok.

La influencer ha respondido a todas las dudas de sus seguidores a través de sus redes sociales y se ha sincerado con ellos. “Igual que tenemos la libertad de ponernos pecho, tenemos la libertad de quitarnoslo”, asegura. A pesar de tener una clínica estética y estar a favor de los retoques, Marina reconoce que ha llegado a un punto de su vida en el que quiere verle lo más natural posible. “Es lo mejor que he hecho en mi vida”, dice convencida.

Marina García muestra orgullosa su pecho natural a través de unas fotos en lencería

Tan feliz está con su nuevo pecho que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha duda en mostrarlo en lencería. A través de su Instagram, la creadora de contenido enseña cómo se ve ahora su pecho en sujetador. “Estoy feliz”, afirma a los cuatro vientos. Sincera como siempre, Marina explica los motivos que la llevaron a hacerse la reducción y desvela si le ha quedado cicatriz.

La sevillana no ha tenido nunca reparo en admitir todos los retoques y operaciones estéticas que se ha hecho a lo largo de los años. Al igual que ahora no lo ha tenido al contar que se los ha ido quitando todos poco a poco. Lo último que le quedaba para sentirse bien con ella misma de nuevo era el pecho y por fin lo ha hecho. Es por ello que lo muestra sin ningun reparo a través de sus redes sociales y deja claro que está feliz y orgullosa del cambio que ha dado.