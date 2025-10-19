Miriam Saavedra enseña cómo es su pelo real

Rocío Molina 19 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto en la que ha mostrado su pelo real

Miriam Saavedra recibe un tratamiento tras su diagnóstico médico: "Gracias por hacerme sentir arropada"

Miriam Saavedra ha enseñado cómo es su pelo real. La exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores con esta revelación que ha hecho a través de sus redes cuando todos creían haber visto todo de ella. La ganadora de 'GH VIP' ha dejado ver al natural y los secretos y cuidados que lleva.

La 'princesa inca' ha publicado varias historias en su perfil oficial de Instagram donde muestra las nuevas rutinas que está llevando y que le están viniendo muy bien tanto a nivel físico como psíquico y más después del accidente de tráfico que la dejó en silla de ruedas temporalmente.

La influencer ha optado por hacerse los tratamientos ella misma, comer menos fuera y, de paso, ya no acudir a la peluquería. "He notado un cambio brutal en mi cabello", ha confesado a sus 209.000 usuarios que la siguen a través de su perfil oficial de Instagram. Y, aprovechando esta confesión ha mostrado una imagen en la que luce su pelo real.

Sus seguidores le han visto con melena extra larga, extensiones, peinados con trenzas y también recogidos. Sin embargo, pocos conocían que la naturaleza del cabello de Miriam Saavedra es rizado nada más salir de la ducha y secado al natural. "Ni ondulado ni liso. Es así", ha mostrado a través de sus stories, añadiendo ella misma después que tiene "pelazo".

Tras haberse acostumbrado a alisarlo desde hace mucho tiempo, la exconcursante de 'Supervivientes' se ve rara cuando ve su melena al natural y tan salvaje. Tras esta revelación, Miriam Saavedra ha hecho otra al contar el truco que tiene para marcar su rizo. La influencer ha confesado que se ha hecho la keratina en varias ocasiones para esconder estos rizos porque su preferencia y estilo favorito es liso. Y, aunque realmente ha mostrado esta imagen, esa es una excepción porque ella va a seguir luciendo su melena lisa extra larga.

"Realmente me gustan ambos estilos, pero ahora quiero volver a llevarlo liso", ha dicho la princesa inca acerca de sus trucos más secretos de belleza.