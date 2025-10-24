Rocío Molina 24 OCT 2025 - 15:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reacciona a los comentarios y críticas por su cambio físico

Miriam Saavedra, víctima de un acosador: "Aparece en todas partes"

Miriam Saavedra se ha visto obligada a contestar tras las críticas que ha recibido a raíz de las últimas fotografías que ha compartido. Muchos son los que se han sorprendido con el gran cambio físico de la exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP' tras las imágenes de sus stories que han causado tanto revuelo. Algunos han llegado a criticar "la extrema delgadez" que presenta y eso ha hecho que la influencer termine respondiendo.

Hace unas semanas la 'princesa inca' ya alertaba de un cambio que estaba dando en sus rutinas y que le estaba viniendo muy bien tanto a nivel físico como psíquico. Unos pequeños hábitos en sus rutinas que, evidentemente, se están notando por todos los comentarios que han generado.

La ex de Carlos Lozano está optando por hacerse los tratamientos de belleza ella misma a base de productos naturales o el hecho de comer mucho menos fuera. Dos pasos que ha dado y que unido a su rutina de ejercicio han hecho que esté en forma y ella misma se vea bien, aunque algunos usuarios de Internet consideren que se vea más delgada de lo normal.

"Estás muy guapa nena, pero no te lo tomes a mal. Estás de verdad muy delgada. Un pelín más rellenita te verías mejor", le han recomendado unos, mientras que otros han sido más radicales con su opinión: "Te estás quedando en los huesos".

Tras ver este tipo de críticas y comentarios y el debate que han generado sus últimas fotos, Miriam Saavedra ha lanzado una respuesta para aquellos que están hablando de su cuerpo a través de sus historias de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha permanecido callada ante el señalamiento de su gran cambio físico.

Sin perder los papeles y afrontando con humor esta situación, Miriam Saavedra ha expresado que se encuentra ahora mismo en su versión mejor y que está precisamente atravesando por una etapa muy saludable para los que lo ponen en duda.

"Entiendo vuestra preocupación, pero yo me veo bien y, lo mejor, muy saludable. Me alimento muy bien", ha explicado la ganadora de 'GH VIP'", quitando importancia a esta polémica sobre su físico.

Sobre la misma foto que ha sido tan cuestionada ha terminado con un "yo me veo fenomenal y eso es lo que importa", destacando que es consciente de esta transformación y que no ve ningún debate ni que nadie tenga que hablar del cuerpo de las personas.