Primicia | El culpable de que Isabel Pantoja no venda su serie

Isabel Pantoja podría tener la solución a sus problemas con Hacienda en la venta de la serie sobre su vida. Aunque parecía que la negociación iba a ser sencilla, hay algo que está impidiendo que la tonadillera lo consiga.

Todo apunta a que la productora cinematográfica con la que está negociando la venta de su serie autobiográfica le habría pedido que se aparte uno de los 'intocables' para Isabel Pantoja de dichas negociaciones.

Según Pepe del Real ha asegurado en 'Vamos a ver', este obstáculo a las negociaciones sería Agustín Pantoja, al que querrían eliminar de las próximas reuniones.

El guion y la temática sería el gran obstáculo para terminar de firmar el contrato, según Pepe del Real

"Este última reunión que tuvieron la filtró el entorno de Isabel Pantoja porque hay intereses y quieren que se sepa que está casi firmado con una gran plataforma. Se habrían quedado prendados con Isabel, pero no con Agustín", ha comenzado a contarnos nuestro colaborador.

Al parecer, el guion y la temática sería el gran obstáculo para terminar de firmar el contrato y tanto la plataforma como la productora quieren que sea la propia Isabel la que negocie todo y que Agustín se quede fuera.