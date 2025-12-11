Carmen Borrego y Alejandra Rubio protagonizan un tenso cara a cara: ''Si tuviera que pedir perdón, lo pediría''

Tía y sobrina mantienen una conversación que tenían pendiente desde hace tiempo

Carmen Borrego, tras la operación de su hijo José María Almoguera: "Está siendo duro"

Compartir







Carmen Borrego y Alejandra Rubio se han sentado juntas en 'Vamos a ver' y han mantenido una conversación que tenían pendiente desde hace algún tiempo. Y es que la hermana de Terelu Campos está dolida con su sobrina por no haber llamado a José María Almoguera tras su operación aunque admite también que entiende que no la invitase al cumpleaños de su hijo.

Sentadas en plató, cara a cara, Carmen Borrego decide romper el hielo: ''Yo no me he sentido mal porque Alejandra no me haya invitado al cumpleaños. Querría también explicar, que creo que es importante porque yo ya tengo muchos años, que yo soy la tía abuela, yo el cumpleaños de mis hijos no invitaba a las tías abuelas. Es un cumpleaños de un bebé que se ha hecho en familia, que lo normal es que estén los papás y estén los abuelos''.

Alejandra responde a su tía: ''Creo que las dos nos hemos explicado. Ha sonado peor de lo que realmente es, porque para mí es algo normal, para ella yo creo que también. Al final yo soy una persona que no me gusta las celebraciones multitudinarias. De hecho, en mis 18 años dejé a toso el mundo allí me fui a mi casa''.

''Yo lo hice como algo normal, que pareció algo que no era normal, porque yo es verdad que yo soy muy burra hablando, que es la realidad, o sea, yo sí tengo que decir algo, lo digo y lo digo tal cual, y es verdad que luego yo viéndolo pues suena de una manera que no es'', explica Alejandra.

Por otro lado, la hermana de Terelu cree que no tiene que pedir perdón: ''Yo si tuviera que pedir perdón a Alejandra, desde luego se lo pediría. No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero a lo mejor a ella hay algo que le ha sentado mal y si es así, le pediría disculpas''.

Alejandra Rubio confiesa que no ha llamado a José María Almoguera tras su operación

''Yo he estado. Yo he hablado con Carmen. A él no le he escrito porque no le quería molestar. No sabía ni si estaba con el teléfono. He estado preguntando a mi madre'', explica Alejandra, pero Carmen le pido algo: ''Puedes escribir a tu primo sin problema, mandarle un mensaje porque él tiene el móvil y le gustará''.

Alejandra continúa defendiéndose: ''Yo te digo que yo estoy muy unida a mi familia, a mi padre, a mi madre. O sea, soy súper familiar en ese sentido y es verdad que nosotros no hacemos comidas familiares asiduamente'', y Carmen Borrego ha estado de acuerdo con su sobrina en ese aspecto: ''Yo no hay un día del año que yo no hablé con mi hermana, a lo mejor hay días que hablamos y discutimos''.