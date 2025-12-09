Kiko Rivera sorprende con un inesperado mensaje en medio de sus polémicas

Rocío Molina 09 DIC 2025 - 17:36h.

El hijo de Isabel Pantoja y exconcursante de 'GH DÚO' ha compartido una inesperada publicación en sus redes

Kiko Rivera presenta a su nueva ilusión: "Acaba de llegar y me tiene loco"

Parece que a Kiko Rivera se le está poniendo las cosas en orden tras todo lo que ha acontecido en su vida en los últimos meses. El hijo de Isabel Pantoja, exmarido de Irene Rosales y exconcursante de 'GH DÚO', ha lanzado un inesperado mensaje en el que cuenta cómo se encuentra ahora y donde mira al futuro con optimismo.

A pesar de que su nombre y el de su familia no deja de estar presente en titulares y medios, que ha hecho frente a una separación y la aparición de Dulce le ha puesto nuevamente en el foco con el polémico episodio de la manguera y que ahora se ha encontrado también con un cruce de acusaciones de Jota Peleteiro por Fran, su hijo en común con Jessica Bueno, Kiko Rivera vuelve a sonreír y ha dejado un mensaje claro: está viviendo el mejor momento de su vida.

Podría parecer imposible de pensar que el hermano de Isa Pantoja se encuentre en ese estado tan feliz con todo lo que ha vivido recientemente, pero el DJ tiene motivos para decir esto y así se lo ha hecho saber a sus seguidores a través de su último post de Instagram en el que él mismo se ha grabado un vídeo y aparece sonriente dando estas últimas noticias.

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Cada día siento cómo las piezas encajan, cómo todo lo que he luchado empieza a dar frutos. Me despierto con ilusión, con la energía de quien sabe que está en su camino", ha comenzado señalando el exconcursante de 'GH DÚO', que en medio de todas las batallas que ha sobrellevado en los últimos tiempos también se ha mudado a una casa nueva y ha incorporado a un nuevo miembro a su familia.

Repuesto de todos los palos que se ha llevado y con ánimo de acabar el año de otra manera, el DJ ha lanzado un mensaje esperanzados de cómo ve todo ahora. "He aprendido de mis errores, he crecido, he cambiado… y ahora por fin disfruto de esta versión de mí que nunca deja de avanzar. Hoy brillo más fuerte que nunca, y lo mejor es que esto solo acaba de empezar", ha expresado de todo lo que está aprendiendo de sí mismo en este camino que ha contado con muchos baches en la última temporada.

El hijo de Isabel Pantoja concluye su mensaje con una certera frase que ha sido muy aplaudida entre sus seguidores. "Y si algo he entendido en este proceso, es que la felicidad nace dentro de uno mismo. Sed felices", ha escrito. "Siempre mirando hacia delante", "me alegro de que encuentres tu camino", "sigue así y adelante", son algunos de los ejemplos de apoyo que ha recibido.