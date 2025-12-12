Zayra Gutiérrez sorprende con su cambio de look más radical

Equipo Outdoor 12 DIC 2025 - 19:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram su nuevo cambio de imagen

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, desvela cuál es su trabajo tras apartarse de las redes sociales

La exconcursante de ‘Supervivientes', Zayra Gutiérrez, ha pasado por numerosos cambios de look a lo largo de estos años. Ahora, su última y espectacular renovación de imagen la ha compartido a través de su perfil de Instagram, protagonizando una auténtica transformación que la hace parecer una persona totalmente nueva.

El look que Zayra había mantenido en los últimos meses ha pasado a formar parte del pasado. La influencer lucía una melena midi, de un tono rubio miel cálido, sin volumen y un corte sencillo. Un estilo que, aunque favorecedor, ha sido reemplazado por el que ahora ha estrenado.

La hija de Guti y Arantxa de Benito ha optado por dar un cambio radical a su imagen. El elemento más impactante ha sido sin duda, la paleta de color. Zayra Gutiérrez ha dicho adiós a su melena rubia para dar la bienvenida a un castaño oscuro profundo, cercano al 'tono chocolate intenso'.

Pero la transformación no solo ha sido un tinte nuevo. El secreto del volumen y la longitud que ahora tiene es gracias a la aplicación de extensiones profesionales. Esta técnica le ha permitido conseguir una melena XL y con una densidad envidiable, rematada con ondas potentes que le dan movimiento y una caída impecable. Además las extensiones, también han permitido uniformar por completo la raíz, creando un color uniforme en toda la melena y un brillo esencial.

La diferencia entre el antes y el después se aprecia perfectamente. Lo impactante es que, pese a posar y aparecer con la misma chaqueta vaquera en ambas imágenes, el cambio en el cabello es tan rotundo que parecen dos personas distintas.

"De rubio a castaño mocca. No puedo estar más contenta", admite la exconcursante de 'Supervivientes' de acabar el año con esta renovada imagen. Un cambio con el que Zayra Gutiérrez ha demostrado que no teme arriesgar y que va sintiéndose mejor tras haber pasado por una etapa difícil al recibir amenazas y desaparecer de las redes sociales.