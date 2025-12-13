Dj Nano vuelve con su 'Oro Viejo': "Hacemos una sesión de tarde para los que ya tenemos una edad"

Celia Molina Madrid, 13 DIC 2025 - 08:30h.

El famoso DJ volverá a inaugurar la Navidad en Madrid con dos grandes shows de 'música remember' en el complejo 'Ifema'

Entrevista a DJ Nano: "Para aguantar las sesiones largas me llevo a la cabina agua y fruta"

Compartir







Un año más, José Luis Garaña de los Cobos, más conocido como Dj Nano, celebrará una doble sesión de 'Oro Viejo' en uno de los pabellones de Ifema, en Madrid. Esta fiesta, vinculada a la música electrónica 'remember', es ya una tradición en la capital y una de las mejores formas de dar la bienvenida a la Navidad tanto para las antiguas como para las nuevas generaciones. En la pista, Nano volverá a ver a todos esos fans que le llevan siguiendo desde hace 23 años - el tiempo que lleva liderando la marca -, muchos de los cuales se han convertido ya en "sus amiguetes".

Tanta fidelidad es para él un "auténtico orgullo" y la empatía hacia sus seguidores es algo que cada vez está más presentes en sus shows. No sólo por limitar el aforo lo suficiente para que todos los asistentes del pabellón se sientan cómodos a la hora de bailar o de pedir en la barra, si no por haber habilitado una sesión de tarde que, desde el año pasado, disfrutan aquellos fans que, por distintas circunstancias, ya no "pueden con la noche":

PUEDE INTERESARTE El padre de Amy Winehouse denuncia a dos amigas de la cantante por vender objetos suyos por más de 800.000 euros

"Hay gente que me sigue desde hace 23 años"

"En 2024 hicimos el experimento de inaugurar un show de tarde porque es evidente que nos hacemos mayores, que hay gente que ya no quiere salir por la noche o que tiene hijos y no puede organizarse para estar bailando hasta altas horas de la madrugada. Y la verdad es que fue todo un éxito. Por eso, este año repetimos", ha dicho en una entrevista exclusiva para la web de Informativos Telecinco. "Así - continúa - tendremos el show gigantesco, el del día 13 de diciembre, y también otro más pequeño (de hasta 8000 personas), en el que me acompañarán grandes compañeros como Dj Marta o DJ Valen y que se celebrará el sábado día 20", ha explicado.

Él, que lleva casi 30 años detrás de los platos, cada vez le está cogiendo más gusto a las sesiones de día, para las que muchas veces es contratado. "Es que ya tengo 48 años", ha dicho, si bien su imparable energía (y su magia frente a la mesa de mezclas) sigue siendo la clave central de su éxito. Eso, canciones inolvidables como 'Lover Wild' o 'Kisses of fire' y rodearse siempre de buenos compañeros de profesión, como Abel The Kid, que para él son parte fundamental del "enriquecimiento" de la música electrónica en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cómo pasará la Navidad DJ Nano?

Como ya es tradición, Nano estará trabajando en el 'Oro Viejo' durante los fines de semana centrales de diciembre pero, ¿qué hace después? ¿Cómo pasa el resto de las navidades el DJ?: "Para mí, estas fechas son muy intensas. Es una época de muchas fiestas y eventos corporativos, voy a actuar en la pista de hielo del campo del Atleti, viajo a Barcelona, tengo muchos vuelos. Así que no paro", ha dicho también en la entrevista, confesando que el año pasado fue la primera vez en toda su vida que se cogió unas buenas vacaciones:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El año pasado fue el primer año que, a partir del seis enero, me cogí vacaciones. Nunca lo había hecho y la verdad es que me sentó muy bien, fue muy reconfortante, así que voy a volver a hacerlo. En cuanto a la Nochebuena y las distintas cenas pues las pasaré en familia, como siempre", ha concluido, sabiendo que es público lo mucho que quiere y lo bien que se lleva con su hijo, Travis, a quien, aunque ya tenga 13 años, sigue "yendo a buscar al instituto" cada vez que puede.