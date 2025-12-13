Lorena Romera Ana Carrillo 13 DIC 2025 - 09:00h.

La modelo ha desvelado la conversación que ha tenido con su primogénito sobre sus redes sociales

Jessica Bueno aclara si se plantea ser pareja sentimental de nuevo de Kiko Rivera

Jessica Bueno ha hablado por primera vez de cómo gestiona las redes sociales de su hijo en común con Kiko Rivera y la decisión que ha tomado. La modelo sevillana, exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', ha desvelado en exclusiva para Outdoor cómo filtra el acceso de Fran Rivera, que ya tiene 13 años y se encuentra en plena preadolescencia, a aplicaciones como Instagram o TikTok.

A raíz de la ley que acaba de entrar en vigor en Australia, que impide a los menores de 16 años a crearse o mantener cuentas en redes sociales, la creadora de contenido ha explicado qué tipo de conversaciones ha mantenido ella con su primogénito en este sentido.

Siendo ella influencer, Jessica Bueno ha abordado un tema que le preocupa especialmente: el futuro de su hijo y su posible interés por dedicarse a este mundillo. "A mí esa ley me parece perfecto. Es algo que me preocupa muchísimo. Creo que a esa edad no se tiene la madurez suficiente para tener una red social", ha comenzado expresando la televisiva.

"Es algo que me preocupa muchísimo, a mí hijo le pueden conocer"

La decisión de Jessica Bueno respecto a las redes de su hijo

Además, la que fuera pareja de Jota Peleteiro ha reconocido que, en su caso, cree que es todavía algo más peliagudo. "A mí hijo le pueden conocer. Aunque si es un menor que no tenga padres conocidos, también me parece bien", puntualiza. Y es por eso que la de Los Morales es drástica en este sentido con su hijo en común con Kiko Rivera: ella prefiere que no tenga redes sociales hasta la mayoría de edad.

"Cuando sea mayor y pueda abrirse redes sociales, prefiero que las tenga privadas. Yo lo tengo clarísimo. Hasta que no sean mayores... Me preocupa muchísimo", ha reconocido la que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes All Stars', explicando cómo gestiona el acceso a redes sociales de su hijo mayor.

Sus declaraciones sobre Kiko Rivera

Es precisamente su hijo Fran la razón por la que tiene una relación cordial con Kiko Rivera. A raíz de que este año ambos hayan decidido celebrar juntos el cumpleaños del niño, se ha comenzado a especular con una posible reconciliación sentimental entre ellos, que están solteros porque ella no ha vuelto a tener pareja desde su ruptura con Luitingo a comienzos de este año y él puso fin a su matrimonio con Irene Rosales este verano.

Le hemos preguntado a Jessica Bueno en los Premios Ídolo 2025 si existe la posibilidad de que se retome su relación sentimental con el padre de su primogénito y nos ha aclarado que no baraja esa opción porque considera que funcionan mejor como amigos que como pareja.