La finalista de 'SV All Stars' confiesa si espera un acercamiento de Isabel Pantoja con Fran, su hijo en común con Kiko Rivera por Navidad

Ha pasado más de un mes del cumpleaños de Fran, el hijo mayor de Jessica Bueno en común con Kiko Rivera, pero sigue muy presente y generando expectación. Esto se debe a la última entrevista de Jota Peleteiro en '¡De Viernes!' y a que este hablase del hijo de la finalista de 'Supervivientes All Stars'. Y, en medio de esa vorágine, ahora ha sido la modelo la que ha contestado a los periodistas a si su primogénito tiene algún tipo de relación con Isabel Pantoja o espera de ella un contacto por Navidad.

Cargada de energía, con ilusiones renovadas y centrada en ella misma, la ex de Jota Peleteiro ha dejado clara su postura en todo lo relativo a Isabel Pantoja. Jessica Bueno ha reconocido que no quiere entrar en guerras y que habrá un momento en el que pueda hablar de todo más abiertamente, pero no por ello ha optado por el silencio con la prensa. La influencer de 35 años espera muchas cosas para este 2026, pero una de ellas no es la llamada de la tonadillera a Fran, su hijo mayor.

Unas declaraciones que ha dado en la fiesta de lanzamiento del nuevo álbum conjunto que han sacado Ozuna y Beéle, además de contar cómo se encuentra tanto a nivel personal como profesional en este momento. Jessica Bueno ha dado un paso al frente y ha dejado entrever por sus palabras que la ruptura de Isabel Pantoja con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja ha generado daños colaterales en sus nietos. De ahí que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no espere una llamada navideña de ella para el mayor de sus hijos.

"Tengo deseos mucho más importantes en mi vida al final. Pienso en otras cosas la verdad", ha admitido bastante resignada de lo que va a pasar porque es lo que viene siendo habitual en eventos importantes como cumpleaños o lo que ya ha vivido en otras fiestas de Navidad.

Sin embargo, la modelo no se queda con esta batalla que se ha perdido en el camino y mira al futuro y lo conseguido con optimismo. Porque a pesar de que ella y Kiko Rivera rompieron hace 12 años, ahora guardan buena relación y esta también es muy buena con Fran. Por eso a la hora de hablar de lo que espera en estas fechas, Jessica Bueno solo dice que lo que quiere es pasarlas en familia y junto a sus hijos. "Cuando estén conmigo estarán los tres juntos", ha confesado de lo que de verdad le importa a ella.