En casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez ya ha llegado la Navidad. La pareja, que sigue haciendo gala en redes sociales de su buena relación desde que Maite Galdeano no está con ellos, ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes de la decoración navideña de su hogar.

Sofía, que cuida hasta el último detalle de la decoración de su hogar, ha compartido con sus fans el momento en el que Kiko, muy ágilmente, colocaba en el tejado unas largas tiras de luces led con las que iluminar la fachada de la casa:

Pero la decoración de los Jiménez Suescun no acababa aquí. Sofía y Kiko han mostrado una preciosa imagen de su árbol de Navidad, un árbol un tanto peculiar porque todas las bolas eran negras. Esta decisión tenía una triste razón detrás: una pérdida sufrida por la pareja recientemente:

"Este año no hemos querido hacer el típico encendido navideño por circunstancias personales. Aunque no contemos todo por aquí hemos tenido una pérdida familiar muy importante, pero sí hemos querido montar el árbol con estas bolas negras diferentes pero especiales en honor a esa pérdida".

Aunque Sofía no ha dado más detalles sobre este asunto, lo cierto es que la pareja no ha dudado a la hora de presentar sus respetos por esta pérdida que han "homenajeado" con una decoración navideña más sobria en estas fechas tan señaladas.

Sofía Suescun responde a los rumores de embarazo

Sofía Suescun ha respondido en sus redes sociales a los que hablan de un posible embarazo. La navarra, que esta semana acudía a los Premios Ídolo junto a Kiko Jiménez, compartía un vídeo en sus redes sociales que levantaba las sospechas de que podría estar esperando a su primer hijo junto a su novio Kiko Jiménez y las reacciones no se hacían esperar.

"Uy estás embarazada!! Te he notado una luz en la cara", "¿Barriguita?" p "¿Está embarazada?" era la tónica de muchos de los comentarios que la influencer recibió en la publicación de su look y a los que se vio obligada a contestar:

"Me queréis embarazar antes que yo misma. El 70% de los comentarios son sobre mi barriguita. Me creáis hasta síntomas, hoy me duelen las boobies", explicaba Sofía con humor. ¿Falsa alarma?