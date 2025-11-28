Alejandra Rubio, del encuentro Mar Flores y Terelu en el cumpleaños de su hijo: "Todos están invitados"

El hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumplirá un año la próxima semana

Desde que nació el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, mucho se ha especulado sobre cuándo se producirá el encuentro entre Mar Flores y Terelu Campos.

Ahora, cuando el pequeño está a puto de cumplir su primer año, muchos son los que especulan sobre el encuentro de ambas.

Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto en 'Vamos a ver' y ha asegurado que "no lo sabe". Aunque la colaboradora de nuestro programa ha dejado claro que ella invitará a todos, deja claro que todavía no sabe la lista de asistentes a la pequeña celebración que tiene pensada hacer y la cual no ha empezado a organizar.

Cuando le preguntan si iría Mar Flores en el caso de que fuese también Carlo padre, Alejandra ha dejado claro que "ese no es su problema".

"Yo no tengo problemas con nadie, son ellos los que los tiene. Que decidan ellos los que van o los que no van. Ya te digo yo que mis padres sí que van a venir", ha dejado claro en directo.