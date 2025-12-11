Alejandra Rubio responde a las críticas tras su cambio de look: "El color no es el definitivo"

Alejandra Rubio no ha llamado a su primo José María Almoguera tras ser operado del corazón

Alejandra Rubio se somete a un cambio de look radical y las redes estallan en críticas: "Se te ve el pelo naranja, no es bonito"

Alejandra Rubio llegaba este jueves 11 de diciembre al plató de 'Vamos a ver' para reencontrarse con su tía Carmen Borrego después de la polémica que surgió entre ellas al no invitarla al primer cumpleaños de su hijo.

Antes de 'tomarse un café' para tratar de solucionar sus diferencias y de que Alejandra Rubio reconociese no haber llamado a su primo José María Almoguera después de haber sido operado del corazón, Patricia Pardo destacaba que veía diferente a la colaboradora.

Alejandra Rubio ha sido criticada en redes sociales por su nuevo color de pelo

Al ser enfocada por la cámara, todos veíamos que Alejandra Rubio había cambiado sutilmente su color de pelo. Con el cabello más pelirrojo, la colaboradora ha contado que está "transicionando" en su color de pelo: "Este no es el color definitivo. Estoy a medio camino de un cambio que yo quería porque me canso muy pronto del pelo", ha contado.