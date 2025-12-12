La capital arranca la Navidad entre luces, compras masivas y el macroevento que reunirá a 15.000 personas bajo un amplio dispositivo de seguridad

Nacho Cano arremete sin filtros contra el Gobierno: “Esta banda de delincuentes tiene que acabar en la cárcel”

Compartir







La Navidad ya se siente en Madrid. Las calles del centro vuelven a llenarse de visitantes, familias y turistas que recorren cada esquina entre luces, villancicos y un volumen de gente que crece conforme se acerca el puente de diciembre.

Y, como cada año, el plan navideño no solo pasa por pasear: también por garantizar que todo transcurra con normalidad en una ciudad que concentra miles de actividades. Hasta 800 agentes se despliegan cada día por las principales zonas comerciales para controlar el flujo de personas y evitar incidencias.

Un Ifema preparado para bailar toda la noche

Más allá de calles abarrotadas y escaparates iluminados, uno de los grandes reclamos de este fin de semana será Oro Viejo by DJ Nano, un clásico de la agenda madrileña que este año regresa por partida doble. La primera de las citas tendrá lugar este sábado en Ifema, donde se esperan 15.000 asistentes dispuestos a cantar y bailar desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana.

“Madrid es un sitio maravilloso para vivir espectáculos tan bonitos como este”, explicaba DJ Nano en la previa del evento, orgulloso de que Oro Viejo se haya convertido en un ritual navideño para miles de fans. La segunda fecha llegará el sábado siguiente, esta vez en otro pabellón y con un formato distinto “para sorprender todavía más”.

Este año, el artista introduce un elemento nuevo en su propuesta: el arte urbano y el grafiti, disciplinas que, según él, “tienen una conexión natural con la música electrónica y con la cultura que rodea a estas fiestas”. Una mezcla que busca reforzar la identidad del show y ofrecer algo más que un set musical.

Seguridad reforzada para un evento masivo

Aunque la imagen de miles de personas juntas pueda imponer, el equipo recuerda que llevan años afinando el sistema para asegurar que todo funcione sin agobios: “Sabemos muy bien cómo hacer este evento para que la gente lo viva de forma maravillosa, incluso siendo tantísimas personas”, asegura DJ Nano.

El operativo en Ifema estará coordinado con el refuerzo que ya funciona en el centro, en uno de los fines de semana con mayor tráfico de visitantes de todo el año.