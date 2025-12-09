Lorena Romera 09 DIC 2025 - 11:27h.

La exmujer de Kiko Rivera muestra lo bien que se llevan sus hijas con Guillermo, su novio

Así es la casa en la que vive Irene Rosales con Ana y Carlota, de 10 y 7 años, tras su separación

Irene Rosales ha disfrutado de un divertido plan junto a Guillermo, su novio, y sus dos hijas en común con Kiko Rivera. La influencer de Ginés, de 34 años, ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo es la relación de su pareja con Ana y Carlota, de 10 y 7 años. La que fuera concursante de 'GH DÚO' ha compartido una publicación en Instagram en la que podemos verles compartir momentos juntos por primera vez.

Este puente de diciembre ha sido muy especial para la sevillana, que ha podido pasar tiempo de calidad con los suyos. Sus dos hijas, por supuesto, que son los pilares de su vida, y su chico, que se ha convertido en poco tiempo en una de las personas más importantes para ella. Así lo expresa a través de las redes sociales, donde le dedica preciosas palabras de amor.

Precisamente ha sido en Instagram donde ahora la que fuera nuera de Isabel Pantoja ha mostrado algo que no había hecho público desde que hiciera oficial su noviazgo con el empresario de 41 años, dueño de una empresa de césped artificial (así fue cómo se conocieron). Y es que la creadora de contenido ha compartido un post en el que vemos a la pareja disfrutando junto a las niñas en unos recreativos.

"Travesuras, ricas meriendas y bolos"

"Puente muy completito", comenta la que fuera colaboradora de 'Fiesta', que ha compartido varias imágenes en las que se puede apreciar las buenas migas que han hecho las niñas con el novio de su madre. "Travesuras, ricas meriendas y bolos", escribe Irene Rosales, que ha posteado instantáneas de Ana, Carlota y Guillermo compitiendo por ver quién tira más bolos en un solo lanzamiento. Ella, a juzgar por la publicación, se ha entretenido más con las carreras de motos virtuales.

Un post que ya acumula cientos de reacciones de sus seguidores, que le hacen saber que "ahora tiene un brillo especial" y que "estas imágenes son el claro reflejo de la felicidad". Y es que otra cosa no, pero Irene Rosales ha mostrado con esta publicación lo bien que se lleva su novio Guillermo con sus dos hijas en común con Kiko Rivera y lo mucho que disfrutan todos juntos.

"Se te ve genial", "mereces ser feliz", "qué alegría verte así", "me alegro de que lo paséis así de bien", "ya era hora de que fueras feliz", le dicen sus seguidores, que coinciden todos en la misma idea de que Guillermo parece haber llegado a su vida para devolverle "ese brillo tras su ruptura con Kiko Rivera".