Lorena Romera 01 DIC 2025 - 10:00h.

La exmujer de Kiko Rivera está muy orgullosa de superar sus propios límites y ha celebrado un admirable reto

Irene Rosales ha celebrado un nuevo logro personal. La que fuera pareja de Kiko Rivera continúa haciendo todo lo posible por hacer oídos sordos al huracán mediático que se cierne sobre ella. A raíz de su entrevista, en la que hablaba del fin de su matrimonio, el hijo de Isabel Pantoja regresaba a la televisión casi cinco años después. Luego se sentaba Isa Pantoja, volviendo a remover episodios muy dolorosos. La de Ginés, a pesar del revuelo, continúa haciendo su vida.

Desde que hicieran público el final de su matrimonio, tras once años juntos, nueve de casados y con dos hijas en común, a Irene Rosales la hemos visto centrada en sí misma. También en sus hijas, para las que siempre ha estado dedicada en cuerpo y alma. Pero es cierto que, en esta nueva etapa de su vida (acompañada de Guillermo, su nuevo novio), la creadora de contenido, de 34 años, ha hecho un esfuerzo por redirigir el foco en sí misma.

El gimnasio ha sido uno de sus refugios. Y mucho tiene que ver con este logro personal del que ha hecho ahora partícipes a sus seguidores. Aunque han sido ellos los que en estos últimos meses han puesto el grito en el cielo por su "cambio físico", alertándola por su "pérdida de peso", coincidiendo con la separación -comentarios a los que ella nunca ha hecho referencia-, la sevillana ha decidido compartir con ellos esta gran alegría.

Y es que ella lo ha vivido como un auténtico reto. Y no es para menos. Todo el que esté acostumbrado a entrenar con máquinas en el gimnasio sabe lo importante (¡y complicado!) que es subir de nivel. E Irene Rosales lo ha conseguido en uno de los momentos más tortuosos de su vida... Quizá, porque la que fuera concursante de 'GH DÚO' esté canalizando todo esto que está viviendo como revulsivo para sus entrenamientos.

En un vídeo en el que se ve subida en la máquina de abductores y aductores, la que fuera pareja de Kiko Rivera enseña el que ha sido su último avance: subir el peso de los 40 kilos a los 47,5 (ya en la zona de dificultad elevada de la máquina). "El gran cambio de hoy", celebra la influencer, consciente de cómo está superando sus propios límites y haciendo partícipes a sus seguidores, para motivarles a que sigan sus pasos.