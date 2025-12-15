Ana Carrillo 15 DIC 2025 - 16:57h.

Tras la visita de Jota Peleteiro a '¡De viernes!', ha llegado el turno de Jessica Bueno, que ha reaccionado a todas las declaraciones de su exmarido, desde las que ha hecho acerca de su acuerdo económico hasta las relacionadas con el hijo que ella tiene en común con Kiko Rivera, Fran, que durante su infancia llamó papá al exfutbolista.

"Ha sido un acuerdo que cubre toda la manutención del famoso contrato que habíamos hablado", dijo el empresario en su entrevista la semana previa; unas declaraciones a las que ha respondido la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes All Stars', que le ha dado la razón a José Antonio León al afirmar que ha recibido una cantidad de dinero menor de lo que debería.

El colaborador de '¡De viernes!' aseguró la semana anterior que la deuda era de 175.000 euros: "Te la han dejado en 75.000, pero eso para nada cubre todo lo que se debía". En ese momento, Jota Peleteiro le decía que en realidad le había pasado a su exmujer y madre de dos de sus hijos, Jota Junior y Alejandro, 76.000 euros y que había sido una cantidad consensuada: "Esto no lo ha decidido un juez, es un acuerdo mío con ella, no tengo ninguna reclamación ni ninguna discordancia económica".

"Yo he aceptado una cantidad mucho más baja de lo que debía y a eso se le debía sumar los meses de pensión con los que no había cumplido mientras yo estaba en 'Supervivientes All Stars', él ahora solo tiene que ocuparse de pagar la pensión de sus hijos y nada más", ha explicado la exnovia de Luitingo, que confiesa tener "la esperanza" de "empezar de cero" con su exmarido y que, a partir de ahora, cumpla siempre con la pensión de sus hijos: "Yo en ningún momento me he aprovechado porque él nunca había cumplido".