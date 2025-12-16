Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 18:35h.

Alexia Rivas ha destapado que el novio de la exconcursante de 'GH VIP' se dirige "en malos términos" a Merchi Bernal

La Navidad más dura de Anabel Pantoja: su novio, David Rodríguez, se niega a “sentarse con su suegra”

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha desvelado en 'El tiempo justo' que David Rodríguez le ha pedido a su novia, Anabel Pantoja, no coincidir en estas Navidades con la madre de ella, Merchi Bernal, lo que ha llevado a la influencer a pasar "todo el fin de semana llorando", pues está muy unida a su madre pero también está enamorada del padre de su hija Alma.

Antonio Rossi ha recordado que la mala relación entre David y Merchi comenzó a comienzos de este año, cuando se abrió la investigación judicial sobre la pareja a raíz del ingreso hospitalario de su hija y que, desde entonces, no se dirigen la palabra y que eso hizo que la tensión entre ellos fuera máxima hace unas semanas en la fiesta del primer cumpleaños de la pequeña Alma.

Alexia Rivas le ha dado la razón a su compañero y ha ido un paso más allá, hablando de una "bronca monumental" entre David y Merchi en la casa de Anabel en Gran Canaria que escucharon "hasta los vecinos" cuando se abrió la mencionada investigación judicial: "Desde entonces no pueden coincidir, pero David le echa morro al tema y quiere que Merchi cuide de su hija cuando él se quiera ir con Anabel o con sus amigos".

La periodista también ha revelado que le consta que David Rodríguez se dirige en "malos términos" a su suegra: "Sé que habla en muy malos términos de Merchi, que Merchi ha bajado un poco el pie del acelerador por su hija y por su nieta, pero que David no quiere ver a Merchi ni en pintura y se dirige a ella en unos términos que no sé cómo Anabel consiente".

Al escucharla, Joaquín Prat ha confesado que cree que la decisión de Anabel Pantoja debería basarse en la actitud que tomen tanto su madre como su novio: "El que menos ponga de su parte para solucionar este entuerto es el que va a salir de la ecuación". Alexia Rivas piensa que, de ser así, tendría que ser David, que es la persona que, según ella, menos está poniendo de su parte para solventar la situación.