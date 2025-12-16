Lorena Romera 16 DIC 2025 - 16:47h.

La influencer está preocupada por la salud de su hija, que está teniendo picos de fiebre de 38º

Anabel Pantoja da la última hora sobre su estado de salud tras recibir su diagnóstico médico

Anabel Pantoja está muy preocupada por la salud de su hija. Tanto, que no ha podido evitar mostrarse al borde de las lágrimas. En las últimas horas, la pequeña Alma, de un año, fruto de su relación con David Rodríguez, ha estado teniendo picos de fiebre de 38º. Una temperatura por la que se debe acudir al médico, algo que ha hecho la influencer en cuanto ha confirmado que su niña no experimentaba mejoría.

"Pues así hemos empezado la semana... Y vamos a terminar el año rematando", se ha lamentado la finalista de 'Bailando con las estrellas', que quedó en segundo puesto tras una reñida final con Jorge González. Unas palabras que la sobrina de Isabel Pantoja ha pronunciado en un hilo de voz, haciendo saber a sus seguidores por dónde iban los tiros.

Y es que apenas unas horas antes, la creadora de contenido había publicado a través de su perfil de Instagram una imagen en la que se dejaba ver con los ojos vidriosos al ver la temperatura de su hija, que alcanzaba los 38º. Una temperatura por la que, en niños de un año, se debe acudir al pediatra. Y esto es lo que ha hecho la que fuera concursante de 'Supervivientes'.

"Me he ido a la consulta médica, iba yo toda preocupada...", ha reconocido a través de sus redes sociales, donde se ha desahogado con sus más de dos millones de seguidores. Pese a su preocupación por el estado de salud de su hija, la que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco ha vivido un momento muy emocionante para ella.

Un instante que ha conseguido sacarle de ese estado de alarma que llevaba antes de entrar a la consulta con su hija. "Estoy bajando del coche, toda preocupada, camino del médico... Y se me acerca una chica y me dice: 'solo quería darte esto'. Una cajita de su negocio. Unos dulces, porque sabe que me gustan. Me decía que no quería publicidad. Me he emocionado. No me he puesto a llorar porque iba preocupada, camino de lo otro... Pero muchas gracias. Porque estos detalles...", ha señalado.

Un relato que Anabel Pantoja ha compartido muy emocionada, con la voz casi quebrada. Así, aunque no ha compartido el diagnóstico médico de su hija ni ha dado la última hora de su estado de salud, sus seguidores se han quedado algo más tranquilos al ver que ella ya estaba en casa, con la niña. Ahora, queda esperar para ver si la influencer decide compartir algún cómo evoluciona la salud de su pequeña.