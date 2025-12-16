La Navidad más dura de Anabel Pantoja: David se niega a “sentarse con su suegra”

La colaboradora vive sus fiestas más amargas tras el plantón de su pareja y una guerra familiar marcada por la denuncia y una relación “rota y hostil”

Alexia Rivas, impactada con los "malos términos" con los que David Rodríguez se dirige a la madre de Anabel Pantoja: "No sé cómo Anabel lo consiente"

Las navidades de Anabel Pantoja han saltado por los aires. Lo que debía ser una Nochebuena tranquila en familia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza emocional para la sobrina de Isabel Pantoja, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Así lo ha desvelado Luis Pliego, director de Lecturas, en directo en ‘El tiempo justo’, avanzando la exclusiva que la revista publicará este miércoles en portada.

Según ha contado Pliego, David, pareja de Anabel y padre de su hija, se ha plantado de manera tajante: “Anabel, no quiero pasar la Nochebuena con tu madre”. Una frase demoledora que ha dejado a la colaboradora completamente descolocada y que ha provocado un fin de semana de lágrimas e incertidumbre.

Un ultimátum que lo cambia todo

Tal y como se ha explicado en el programa, la idea inicial era pasar la Nochebuena en Madrid, un plan que ya se había puesto sobre la mesa. Sin embargo, David ha sido rotundo: no está dispuesto a compartir mesa ni espacio con su suegra, Merchi, ni siquiera viajando a Canarias, donde el año pasado lograron reunirse todos bajo el mismo techo.

La negativa ha sido tan firme que, según Pliego, David habría llegado a decir que no entrará en la casa mientras esté ella, evidenciando que la relación ha pasado de tensa a abiertamente hostil.

De la tensión al enfrentamiento abierto

Antonio Rossi ha ido más allá y ha definido la situación como una relación “malísima, que roza el odio”, marcada por el conflicto surgido tras la denuncia por presuntos malos tratos relacionada con la menor. Un proceso judicial que, según se ha explicado, iba camino de ser archivado, pero en el que una reciente decisión de David, que afecta a terceras personas, habría cambiado por completo el escenario.

Una estrategia de defensa que, según los colaboradores, habría provocado una reacción directa de Merchi, tensando aún más una convivencia que ya era insostenible.

A día de hoy, Anabel no sabe dónde ni cómo va a pasar la Nochebuena. Lo lógico sería hacerlo con su hija y con el padre de la pequeña, pero el coste emocional es altísimo: es hija única y dejar sola a su madre en una fecha tan señalada la destroza por dentro.