02 DIC 2025 - 13:01h.

La exparticipante de 'LIDLT' manda un mensaje a Montoya a través de un comunicado en el que explica su tajante decisión

Anita Williams ha emitido un contundente comunicado aclarando su relación con Montoya después de que hace unos días salieran a la luz unas fotos en las que se les veía besándose apasionadamente. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para mandarle un mensaje al de Utrera y comunicar la decisión que ha tomado tras un tiempo en esta relación de idas y venidas.

A pesar de que las imágenes hablaban por sí solas -se besaban, caminaban por la noche haciéndose arrumacos y disfrutaban de una íntima cena para dos-, la de Barcelona, de 28 años, se encargó de desmentir la reconciliación en su reaparición en el plató de 'Vamos a ver'.

Aunque sí que confirmó que se lo pasaban bien de vez en cuando, la madre de Thiago, de cuatro años, desmintió que se estuviera dando una segunda oportunidad con Montoya, algo que llevaba semanas rumoreándose después de ciertas informaciones (como que ella le tiene guardado en su móvil como "el amor de mi vida" y que no paraban de mensajearse durante un concierto).

Ahora, horas después de que la finalista de 'Supervivientes' publicase un vídeo llorando desconsoladamente y hablando de "dejar ir" a esa persona que no quiere quedarse en su vida, ha emitido un comunicado con el que pretende zanjar de una vez por todos los rumores que se ciernen en torno al tipo de relación que tiene con el artista.

En primer lugar, Anita Williams ha querido dejar claro que que "en ningún momento han mentido" a sus seguidores porque "no han retomado su relación". "Sí que es cierto que nos hemos visto y, al final, dos personas que se quieren y se atraen, es inevitable que pasen cosas. Los dos nos queremos con locura, pero también somos conscientes de que no es el momento. Lo único que nos hacemos ahora mismo es daño y hay que sanar mil cosas", expresa.

"Lo único que nos hacemos ahora mismo es daño"

"Ha sido un año muy duro y muy difícil a nivel emocional y mental, ya que no es fácil exponer tu relación y que la gente opine y juzgue sin conocer el 100% de todo lo que hemos vivido... Al final, acaba afectando", señala la catalana, que es consciente de que la decisión que han tomado "tiene consecuencias".

"Hemos crecido juntos y hemos formado una familia"

Un comunicado en el que aprovecha para señalar que Montoya es "una persona maravillosa e increíble". "Me ha dado los mejores años de mi vida. Hemos crecido y aprendido juntos. Ya no es que tengamos una relación, es que hemos formado una familia. Y no es que no queramos, es que no sabemos estar juntos... Todo nos ha venido muy grande", reflexiona la que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes'.

"Amar es también dejar ir a la persona que quieres"

Es por eso que Anita Williams cree que "amar es también dejar ir a la persona que quieres para que el tiempo haga su mejor función, que es poner cada cosa en su lugar". Es por eso que ahora mismo ella confía únicamente en "el universo, que es sabio, y en el destino, que está escrito". "Si tenemos que ser el uno para el otro, lo seremos... Pero siempre y cuando estemos bien y podamos darnos nuestra mejor versión", señala.

Mientras tanto, los dos tienen trabajo por hacer, puntualiza la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones': "Recuperar el amor por uno mismo, ya que lo hemos perdido hasta el punto de preguntarnos quiénes somos y el propósito que queremos en la vida".

Anita Williams manda un mensaje a Montoya

Tras explicar en qué punto se encuentra su relación, Anita Williams se ha dirigido expresamente a Montoya. "Y a ti, que seguramente lo leerás, te quiero, y siempre voy a querer lo mejor para ti. Igual que sé que tú lo quieres para mí... Y ahora mismo lo mejor es esto", escribe la influencer, que ha dejado claro que le "desea lo mejor" y que la tendrá "siempre que lo necesite".