La exconcursante de 'Supervivientes' quiere detectar si su hijo tiene un desarrollo cognitivo más avanzado

Anita Williams habla del importante cambio de vida que quiere hacer y que afecta a su hijo

Anita Williams ha llevado a su hijo a someterse a unas pruebas de altas capacidades. La que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones', ha hablado de la cociente de Thiago, su hijo de cuatro años, y ha compartido con sus seguidores lo que le han comentado sobre los resultados.

Si hay algo de lo que la ex de Montoya se siente orgullosa, es de su hijo. Desde hace algún tiempo, la creadora de contenido está mostrando al pequeño en redes sociales, presumiendo del 'hombrecito' que tiene en casa. Inteligente, curioso, amoroso y con mucho con sentido del humor. Tanto, que no duda en imitar a su madre, con su mismo tono de voz, cada vez que la oye saludar a sus 'bebés', como llama a sus incondicionales.

Este verano, en una entrevista que concedía a la revista 'Diez Minutos', la que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes 2025' revelaba que en la escuela le habían avisado de su hijo podría tener un desarrollo cognitivo más avanzado al que le corresponde por su edad.

"En el colegio me han dicho que tiene un cociente muy alto", contaba orgullosa. De ahí que la catalana haya decidido someterle a pruebas de altas capacidades. Desde la revista especializada 'UNIR', señalan que es importante diferenciar entre los conceptos "altas capacidades y superdotación".

Test de altas capacidades en niños

La Organización Mundial de la Salud considera que "una persona superdotada es aquella con un cociente intelectual igual o superior a 130. Sin embargo, a la hora de diagnosticar las altas capacidades en niños, los especialistas tienen también en cuenta otras variables", apuntan.

Si bien para detectar la superdotación infantil tan solo te tiene en cuenta el CI, en un test de altas capacidades -como el que Anita Wiliams ha sometido a su hijo- "se valoran indicadores cuantitativos y cualitativos, como la creatividad, el estilo de aprendizaje o el desarrollo evolutivo".

Además, subrayan que "el desarrollo de altas capacidades en niños es difícil de detectar porque, aunque comparten una alta velocidad de aprendizaje y curiosidad, no son homogéneas y hay distintos tipos de altas capacidades". Por otro lado, el niño con altas capacidades también "puede presentar dificultades de atención, hiperactividad, TEA, dislexia, etc".

Por todo esto, los especialistas hacen especial hincapié en la "detección precoz", por lo que se recomienda, como ha hecho la colaboradora de 'Vamos a ver', realizar "una evaluación de altas capacidades ya en Educación Infantil". A través de su perfil de Instagram, Anita Williams ha contado que su hijo ya ha hecho "la primera prueba" y que tiene que "volver la semana que viene y así durante varias semanas hasta realizar todos los tests".