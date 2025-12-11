Isa Pantoja habla del problema que tiene desde que es madre de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno
La exconcursante de 'Supervivientes' reconoce que necesita cambiar ciertos aspectos de la maternidad que le están pasando factura
Isa Pantoja ha hablado del problema que tiene con su hijo. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado a través de su perfil de Instagram sobre cómo está gestionando la maternidad desde que Cairo, su hijo en común con Asraf Beno, llegase al mundo. A través de su perfil de Instagram, la influencer de 30 años ha reflexionado sobre este inconveniente, que está empezando a pasarle factura en su día a día.
Después de unos primeros meses muy complicados, marcados por su depresión postparto, la que fuera colaboradora de las mañanas de Telecinco había remontado, disfrutando por fin de las maravillas de la maternidad. Pero los seis meses de su bebé están siendo toda una montaña rusa de emociones para ella. Aunque es muy emocionante ver cómo crece su niño y va desarrollando sus capacidades, también está siendo todo un reto afrontar según qué situaciones.
La creadora de contenido ha hecho partícipes a sus seguidores de esta preocupación que está afectándole a la hora de desempeñar sus quehaceres. "Tengo la cara muy hinchada, tengo muchas ojeras... No he tenido estas ojeras en mi vida", comenzaba expresando la que fuera también concursante de 'GH VIP' a través de sus stories de Instagram.
Y es que su gran problema están siendo las noches con su hijo, que están siendo una auténtica odisea. "Le tocaba pasar la noche a Asraf con Cairo, porque nos turnamos; una noche él, una noche yo. Al final, inevitablemente, no descanso del todo. No sé si es un problema de papás, un instinto de mamá. Tengo la oreja, estoy alerta y al mínimo ruido me despierto, no lo puedo evitar", ha reconocido la televisiva.
"No sé qué hacer, lo necesito cambiar"
Isa Pantoja reconoce que "no sabe qué hacer" y que es algo que quiere trabajar. "Lo necesito cambiar. Me despierto y necesito pasar una noche sin ese signo de alarma", reflexiona Isa Pantoja, que se ha desahogado con sus seguidores sobre este problema que tiene desde que es madre de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno.