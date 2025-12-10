Rocío Molina 10 DIC 2025 - 15:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido su experiencia como madre de lo que funciona y ha coincidido con Anabel Pantoja

Isa Pantoja comparte un vídeo junto a su hijo Cairo y sus seguidores señalan su parecido con Asraf Beno

Isa Pantoja ha colgado un vídeo para aquellos padres o futuros papás que están escribiendo su carta a los Reyes Magos con las opciones de regalos que les van a ser útiles y, que en su caso, a ella y a Asraf Beno le han "salvado la vida" en los primeros seis meses de vida de su hijo Cairo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido su lista y entre esos imprescindibles que no pueden faltar con un bebé y que le han facilitado la vida ha coincidido con su prima Anabel Pantoja, tal como ella misma se lo ha hecho saber en público.

La hija de Isabel Pantoja ha contado lo que a ella le ha funcionado y lo que recomienda abiertamente en el máster de maternidad que lleva con su primer hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla y el pequeño Cairo que ha llegado y le ha hecho cambiar muchos de sus esquemas. Convencida de que estos consejos le hubiera gustado recibirlos, la influencer de 30 años ha mostrado las opciones que volvería a usar sin pensárselo y que es un must para regalar a esos futuros papás.

En su lista de aciertos, Isa Pantoja tiene claro lo que funciona y lo que no. Y, lo mejor de todo es que no es la única que lo piensa. En cada una de sus elecciones y opciones se ha encontrado con el apoyo de Anabel Pantoja, otra reciente mamá que ha visto en estas adquisiciones el cielo abierto a la hora de pensar en comodidad y aciertos.

Los regalos para bebés que a Isa Pantoja sí le han funcionado

La idea con la que ha empezado a contar estas opciones de regalos para bebés y que ha sido de gran utilidad para ella y para Asraf Beno ha sido lo que ella denominado como una 'cafetera de biberones' (Baby Brezza) que, a día de hoy, la exconcursante de 'Supervivientes' sigue utilizando. "Puedes seleccionar la temperatura, puedes seleccionar los mililitros...", apunta la influencer como sus grandes características y la rapidez para tener un cargamento rápido preparado.

El otro descubrimiento que ha hecho la hermana de Kiko Rivera en esta segunda maternidad es el cochecito tipo inglesina que ha utilizado con Cairo. La marca que Isa Pantoja apunta es "cómoda, fácil de plegar y tiene un colchón estupendo para los bebés", reconoce en este vídeo lleno de sus recomendaciones.

La que fuera exconcursante también de 'GH VIP' ha encontrado un gran cambio con un objeto que adquirió con su primer hijo y que ha cambiado mucho en esta nueva etapa. Isa Pantoja se ha referido a la bañera plegable (Jane Oasis) a diferencia del típico mueble cambiador que "es un trasto". La influencer valora muy positivamente el poder usarla, plegarla y que no ocupe nada de espacio a diferencia de lo que usaba antes.

Y otros descubrimiento que valora muy positivamente y que con Cairo le han venido muy bien son los biberones anticólicos y la colchoneta escogida para hacer tummy time con el bebé desde el principio (colocar al bebé boca abajo unos minutos para favorecer el desarrollo motor). En su caso, esto último ha sido todo un éxito. "Lo usamos desde el primer día y Cairo se da la vuelta perfectamente, se sostiene. Hacedlo", insiste la exconcursante de 'Supervivientes' tras su buenísima experiencia.

"Hemos coincidido en todo, gordi", ha sido el comentario que ha hecho Anabel Pantoja a su prima nada más ver las opciones de regalos para bebés que ha ofrecido a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. Un pequeño ejemplo de lo que a ellas les ha funcionado y que no dudan en recomendar a otros futuros padres.