Laura Galera enseña el resultado de su aumento de labios

La exconcursante de 'Gran Hermano' muestra cómo le han quedado los labios y explica los motivos del aumento

Laura Galera se somete de nuevo a un aumento de labios y lo enseña a través de sus redes sociales. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, que atraviesa una etapa de cambios personales tras su ruptura con Manu Vulcán , ha querido mostrarse una vez más transparente y enseñar sin filtros el resultado de su retoque estético. La influencer ha explicado los motivos que le llevaron a realizarselo y ha despejado todas las dudas de sus seguidores.

La joven no ha ocultado en ningún momento sus retoques estéticos. Desde que salió de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, siempre ha sido muy sincera con todos sus seguidores y esta vez no iba a ser menos. “Me los hago una vez al año y me hacía falta ya el retoquito. Tenía los labios muy descompensados”, comienza explicando a través de sus stories de Instagram. La creadora de contenido confiesa que uno de sus labios era más grande que el otro y buscaba retocarlo para conseguir un resultado mejor.

Tras mostrar el resultado apenas un día y medio después del procedimiento, Laura ha querido aclarar que todavía no tienen el tamaño correcto, pues al ser tan reciente, siguen algo hinchados. “Es normal que al principio os asustéis. Eso con el tiempo baja”, asegura. De hecho, la influencer reconoce que la inflamación ha remitido bastante rápido. “Llevo un día y medio y ya me ha bajado bastante. No me salieron hematomas, solo se me ven los picotazos”, comenta.

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no quiere unos labios grandes, prefiere que se adapten al tamaño y forma de su cara. “Creo que me van a quedar súper naturales”, afirma convencida. Además, da algunos consejos para aquellos seguidores que quieran hacerse un aumento por primera vez. “Saber siempre con quién pincharse y qué producto”, recalca. Hace mucho hincapié en que hay que respetar el tipo de labio que tiene cada uno y no pasarse. “Cada labio tiene su límite”, explica. “Es muy importante no poner más de lo que debéis poner”, advierte.

Como era de esperar, los comentarios no han tardado en llegar. Muchos seguidores han aplaudido su sinceridad y el resultado obtenido. “Al principio me asusté pero te quedaron muy bonitos”, escribe una usuaria. Otros coinciden en que aún falta que baje del todo la inflamación, pero auguran un gran resultado: “Aún tienen que bajar, pero tendrás unos labios ‘top’”.