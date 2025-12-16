Olga Moreno se rompe en directo ante las sospechas de Joaquín Prat: “Algo te pasa”

El presentador detecta un comportamiento extraño en la colaboradora y, justo antes de despedir el programa Olga se derrumba entre lágrimas

La Navidad más dura de Anabel Pantoja: David se niega a “sentarse con su suegra”

Compartir







Momento de máxima tensión y emoción en ‘El tiempo justo’. Lo que parecía una despedida habitual del programa acabó convirtiéndose en una escena tan inesperada como conmovedora cuando Olga Moreno se rompió en directo, incapaz de contener las lágrimas tras ser interpelada por Joaquín Prat.

El presentador, que ya había mostrado su preocupación minutos antes, volvió a fijarse en la actitud de la colaboradora justo antes de cerrar el programa. Algo no encajaba. Su expresión, su silencio y unos ojos visiblemente vidriosos activaron todas las alarmas en plató.

Joaquín Prat detecta que algo no va bien

“¿Estás bien?”, preguntaba Joaquín Prat con tono directo pero cariñoso. No fue el único. Varios compañeros se sumaron rápidamente al interés por Olga, conscientes de que no estaba siendo ella misma.

“Tiene una carita…”, comentaban desde plató, mientras las cámaras enfocaban a una Olga Moreno cada vez más emocionada. La colaboradora, que empezaba con una risa tímida, intentaba mantener la compostura, pero su gesto la delataba.

Los colaboradores señalaron detalles que llamaron especialmente la atención. Olga había llegado sola al programa, algo poco habitual en ella, y su actitud durante la emisión había sido más apagada de lo normal.

“Siempre vienes acompañada y hoy has venido sola”, le recordaban, aumentando la tensión emocional del momento. Las preguntas se sucedían, pero Olga apenas podía articular respuesta.

Las palabras de Olga

Finalmente, la colaboradora rompía su silencio con una frase breve, pero cargada de significado: “Un día malo”. Ni más explicaciones ni detalles. Solo eso. Suficiente para confirmar que algo personal estaba afectándole profundamente.

Ante la insistencia, Joaquín Prat quiso ir un paso más allá, preguntándole si se trataba de algo personal o sentimental. Olga, visiblemente superada por la situación, prefirió no entrar en detalles.

“Cuando lo quieras compartir, si lo quieres compartir, aquí estamos”, le dijo el presentador cerrando el momento con sensibilidad y comprensión. ¿Qué le está pasando realmente a Olga Moreno?