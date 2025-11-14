Alejandro Nieto explica por qué considera "absurdo" casarse y no quiere mudarse a Madrid con Tania Medina

Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 10:00h.

Alejandro Nieto y Tania Medina comenzaron su relación hace ya seis años y han superado la prueba de confianza que supone participar en 'La isla de las tentaciones', pero por el momento el ganador de 'Supervivientes' no se plantea dar el paso de casarse con la concursante de 'Bailando con las estrellas' ni de tener hijos con ella, pues él ya tiene un niño de 12 años.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que ve "absurdo" casarse porque ya lleva años viviendo con la influencer y porque no cree que le compense gastar "50.000 euros" en la boda. No obstante, no descarta casarse con su pareja porque a los dos les gustaría darse el 'sí, quiero' y él ha subrayado que ninguno tiene dudas acerca de la relación.

Actualmente viven en El Puerto de Santa María, el pueblo de él; en concreto, en el piso que se compró gracias al dinero que ganó en 'Supervivientes'. Sus seguidores le han preguntado si se plantearía mudarse a Madrid con su novia si ella tuviera cada vez más proyectos en la capital y él se ha mostrado tajante: su respuesta es un no porque tiene un hijo 12 años de una relación anterior que vive en El Puerto.

"Tengo un hijo en una edad que ya empieza a complicarse y tener una figura paterna es importantísimo", ha explicado el amigo de Marta Peñate, que ha matizado que sí que estaría dispuesto a marcharse de su pueblo pero para irse a trabajar en el extranjero, donde cree que hay mejores oportunidades que en España.

No sabe si quiere tener más hijos

El finalista de 'Supervivientes All Stars' le ha confesado a sus seguidores que a veces se ve volviendo a ser padre, pero que en otras ocasiones no lo ve nada claro porque sabe "la responsabilidad que conlleva" tener un hijo y lo ha recordado con su sobrino, que es un bebé: "Cuando el niño se pone a llorar y cabezón y no sé lo que le pasa me agobio mucho".

Además, cree que su novia "ahora mismo tiene mucho curro" como para desear tener un hijo: "Está aprovechando en todo momento para el día de mañana tener una vida más cómoda y ser libre financieramente, entonces no es el momento". A eso se le suma que, a sus casi 36 años, cada vez tiene más dudas sobre si ser padre de nuevo: "Cuanto más mayor me voy haciendo, menos problemas (responsabilidades) quiero".

"Tampoco Tania me ha pedido ser madre. Si fuera así nos sentaríamos, lo meditaríamos y se haría lo mejor para todos", ha concluido Alejandro Nieto, que ahora mismo no se plantea tener hijos con su pareja, que tiene ocho años menos que él, pues este año ha cumplido 27.