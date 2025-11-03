Silvia Herreros 03 NOV 2025 - 18:40h.

Alejandro Nieto y Tania Medina hablan de la experiencia "sensual" que han tenido tras transformar su dormitorio en una habitación roja. El ganador de 'Supervivientes' y su novia han cambiado las bombillas del dormitorio principal y las han sustituido por unas nuevas de color rojo. Sus nuevas luces LED están diseñadas para favorecer el descanso y, aunque han descansado mejor, el ambiente de los luminosos ha terminado llevándoles por otros derroteros.

La luz roja contribuye a disminuir los niveles de estrés, cuida la visión y relaja el sistema nervioso. El gaditano, que reconoce no dormir bien por las noches, ha querido probarlas. Por eso no ha dudado en cambiar las bombillas del dormitorio que comparte con Tania Medina en su casa de El Puerto de Santamaría.

"Con esto de que no duermo bien por las noches, he leído un poco sobre esto... Voy a probar. Tienen rollo, tienen rollo. Vamos a dormir hoy en paz, amor y armonía", decía anoche a través de sus historias de Instagram.

Hace unos minutos, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido dar su veredicto y compartir su más sincera opinión sobre este tipo de luces que el también ganador de 'Supervivientes' Jorge Pérez o la exconcursante de 'GH VIP' Estela Grande, también las usan en casa.

"Quiero decirle a mi gente cuál fue tu sensación de las luces rojas. ¿Te gustó? ¿Te entró como un rollo paz? Es que hay mucha gente que me ha preguntado", dice mientras se dirige a su pareja. Tania responde de manera afirmativa a estas cuestiones mientras, además, asegura que las nuevas luces rojas de su habitación aportan a la estancia un punto "muy sensual".

Es entonces cuando el gaditano saca su lado más salvaje y, sin tapujos, pone en un aprieto a su novia. "¿Y hubo sexo?", le pregunta en tono pícaro. Muerta de vergüenza, Tania se sonroja y se tapa la cara con las manos para evitar ser grabada por Alejandro Nieto, que tras soltar una carcajada, intenta reconducir la situación.

"No, a ver, a ver...", dice mientras se justifica y apunta que las luces rojas de su cuarto "dan un rollo, que sinceramente te dan un rollito...". Para Alejandro, este cambio en su habitación conyugal ha sido todo un acierto. Aunque personalmente él opine que más que favorecer el sueño y el descanso, propician otro tipo de actividades.

La insistencia de Alejandro tratando de llevar este tema al ámbito sexoafectivo termina haciendo que Tania Medina responda de manera clara al respecto. "Te da calma, pero también te da activación", asegura la concursante de 'Bailando con las estrellas'. Esta respuesta parece desconcertar bastante a Alejandro Nieto, que "no sabe qué decir" tras escuchar a su novia hablando de sexo. "Ah, que ahora eres cortado, ¿no? Nah, pero están guay. Lo de las luces está guay, ¿eh? Me ha gustado", ha dicho finalmente la modelo.

"Que está guay. Hay que probarlo. Y bueno, mira. Si no te activas en el sueño que te active al menos en el sexo", concluye el exconcursante de 'GH VIP'.