Tras derrumbarse en directo, la colaboradora no ha acudido hoy al programa y sus compañeros relacionan su estado anímico con problemas en su relación sentimental

Primeras palabras de Agustín Etienne tras las lágrimas de Olga Moreno en 'El tiempo justo'

La imagen de Olga Moreno rompiéndose en directo marcó el programa de ‘El tiempo justo’ este martes. Aunque intentó restar importancia a lo que le ocurría, su rostro, los ojos vidriosos y su dificultad para contener las lágrimas evidenciaban que atravesaba un momento delicado.

Joaquín Prat y varios compañeros se interesaron por su estado, pero Olga apenas pudo explicarse antes de desmoronarse ante las cámaras. Ya antes de ese momento, tal y como reconocieron después en plató, la colaboradora se mostraba ausente, callada y visiblemente afectada desde la reunión previa al programa:

“No estaba atenta, tenía los ojos enrojecidos y no hablaba con nadie”, comentaron, asegurando que algo serio estaba ocurriendo más allá de un simple “mal día”.

Una ausencia que dispara las alarmas

Este miércoles, ‘El tiempo justo’ arrancaba con una imagen tan clara como simbólica: la silla de Olga Moreno vacía. Joaquín Prat fue directo al inicio del programa: “Olga no está bien, y por eso hoy no ha venido a trabajar”. Una ausencia que no pasó desapercibida y que reforzó las sospechas de que su derrumbe del día anterior no fue algo puntual.

Los colaboradores coincidieron en que el llanto de Olga no era el de una persona que atraviesa un momento aislado, sino el de alguien que lleva tiempo acumulando dolor. “No estaba triste, estaba rota”, señalaron, subrayando la rapidez con la que se vino abajo en cuanto se le preguntó en directo.

Todas las miradas apuntan a su pareja

Durante el análisis en plató, varios compañeros pusieron el foco en un detalle que llamó especialmente la atención: la ausencia de Agustín, pareja y representante de Olga, que suele acompañarla a diario al programa. “Viene siempre, absolutamente todos los días. Que ayer no estuviera también fue una señal”, comentaron.

Sin afirmarlo de manera rotunda, en ‘El tiempo justo’ se deslizó la posibilidad de que algo no vaya bien en su relación sentimental. “Dos y dos son cuatro, aunque no siempre es así”, apuntaba Joaquín Prat, insistiendo en que el estado emocional de Olga parecía responder a un proceso más profundo, “un trance, un duelo o algo serio”, y no a una simple discusión reciente.