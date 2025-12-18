La captura de los príncipes de Gales junto a sus hijos fue tomada por el fotógrafo Josh Shinner el pasado mes de abril

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, felicitan la Navidad y publican su 'christmas' con una foto inédita

Los príncipes Guillermo y Kate Middleton han publicado este jueves 18 de diciembre su felicitación navideña con una imagen inédita de la familia al completo: los dos junto a sus tres hijos, el príncipe George, Charlotte y Louis.

La instantánea, que Kensington Palace ha difundido en sus cuentas oficiales, recupera el tono tradicional de las postales familiares y ha vuelto a situar a la pareja en el centro de la atención mediática.

La captura fue tomada por el fotógrafo Josh Shinner el pasado mes de abril y muestra a la familia sentada en pleno campo. Esa misma sesión fotográfica ya había dado lugar a otras imágenes usadas durante el año, por ejemplo para las felicitaciones del Día del Padre y para celebrar los cumpleaños de los niños, aunque esta toma en concreto no había sido difundida hasta ahora.

Para la ocasión, Guillermo vistió un jersey verde y una camisa, un atuendo muy similar al que escogió el benjamín, Louis.

El primogénito de los príncipes de Gales optó por una camisa de cuadros y un chaleco en color marrón chocolate.

Charlotte también se decantó por los tonos verdes para esta significativa escena, luciendo una bufanda del mismo tono que su padre. En su caso, ha lucido, además, una bufanda en el mismo color que las prendas de su hermano y su progenitor.

Para acompañar la postal, han escrito: "Os deseamos a todos una Feliz Navidad". La elección de una foto familiar, frente a la apuesta por imágenes más institucionales o por vídeos anunciados en los últimos años, ha sido interpretada por los tabloides británicos como su voluntad de proyectar normalidad y unidad tras un año especialmente intenso y complejo para la familia real.

Esta foto cobra mayor importancia después del año marcado por la recuperación de Kate Middleton, que el pasado mes de enero anunció que su cáncer estaba en remisión; por los problemas de salud del rey Carlos III y por las polémicas protagonizadas por el expríncipe Andrés.

De este modo, los príncipes se suman a la extensa lista de 'royals' que han felicitado la Navidad. El pasado 7 de diciembre lo hicieron los reyes Carlos III y Camila con una fotografía tomada en los jardines de Villa Wolkonsky, en Roma, durante su visita de Estado en abril.

Por su parte, los reyes Felipe y Letizia compartieron su 'christmas' el pasado 12 de diciembre, con una captura inédita junto a sus hijas, Leonor y Sofía, tomada el pasado mes de octubre en la localidad asturiana de Valdesoto, elegida este año Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias.