Los detalles del homenaje a Robe Iniesta: flores junto a las cenizas del cantante y la actuación de la banda que ha emocionado a los fans

PlasenciaLa despedida de Robe Iniesta este sábado ante miles de personas en Plasencia ha dejado numerosas imágenes para el recuerdo, emotivos momentos que serán difíciles de olvidar en el adiós a un genio como era el líder de Extremoduro.

El cantante, durante su larga carrera ha dejado un enorme número de amigos en el camino, personas a las que ha marcado con profundamente porque si hay algo en lo que todos coinciden es en la genialidad de Robe y su gran humanidad.

Seguidores, amigos y familiares despidieron al cantante de rock en un homenaje que duró 12 horas. Durante la actuación que realizaron la banda de Robe, el batería Albert Fuentes no pudo evitar emocionarse en mitad del tema ‘El poder del arte’ y tuvo que parar de tocar porque las lagrimas no le dejaban continuar.

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, murió este miércoles a los 63 años de edad. Ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Tras de si deja un legado de canciones que ha acompañado a varias generaciones de españoles.

El Ayuntamiento de Madrid confirma que Robe Iniesta tendrá una placa conmemorativa en la capital

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha confirmado que el músico Robe Iniesta tendrá su placa conmemorativa en la capital.

"Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa", ha afirmado Rivera de la Cruz este lunes durante la comisión del ramo.

Se refiere así a la petición de Más Madrid de colocar la placa en la sala Sukursal Rock, en Carabanchel, donde dio su primer gran concierto en Madrid con su grupo Extremoduro, en el año 1991.

"Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea. Conectó con generaciones enteras y supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie", ha defendido durante la sesión la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez.

El homenaje en este emplazamiento, según ha señalado Rivera de la Cruz, quedará condicionado a que la comunidad de vecinos donde se ubicaba la sala Sukursal Rock dé el "permiso perceptivo". En este sentido, la delegada ha añadido que, de existir "algún problema" para la instalación de la placa, se podría buscar otro lugar que "también sería adecuado.