Redacción Madrid 15 DIC 2025 - 14:35h.

La delegada del Ayuntamiento de Madrid ha destacado que el artista "tiene la suficiente vinculación con Madrid"

Homenaje a Robe Iniesta: el batería Alber Fuentes rompe a llorar mientras toca ‘El poder del arte’

Compartir







MadridLa delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha confirmado que el músico Robe Iniesta tendrá su placa conmemorativa en la capital.

"Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa", ha afirmado Rivera de la Cruz este lunes durante la comisión del ramo.

"Un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española"

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, fallecía este miércoles a los 63 años de edad. Ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Así, la delegada ha destacado que el artista "tiene la suficiente vinculación con Madrid" para que, "si no se puede colocar justo en esa casa, por el problema que sea, pues encontremos otro lugar que sea adecuado para que se le recuerde".

PUEDE INTERESARTE Así es la millonaria herencia que deja Robe Iniesta tras su muerte: sus proyectos empresariales y quién los gestionará

Se refiere así a la petición de Más Madrid de colocar la placa en la sala Sukursal Rock, en Carabanchel, donde dio su primer gran concierto en Madrid con su grupo Extremoduro, en el año 1991.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea. Conectó con generaciones enteras y supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie", ha defendido durante la sesión la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez.

El homenaje en este emplazamiento, según ha señalado Rivera de la Cruz, quedará condicionado a que la comunidad de vecinos donde se ubicaba la sala Sukursal Rock dé el "permiso perceptivo". En este sentido, la delegada ha añadido que, de existir "algún problema" para la instalación de la placa, se podría buscar otro lugar que "también sería adecuado".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Más Madrid pedirá en pleno bautizar un centro juvenil con su nombre

Por otro lado, Más Madrid ha informado de que buscará un acuerdo en el próximo Pleno de Cibeles para rendir un nuevo homenaje a Robe Iniesta en la ciudad.

En concreto, tal y como ha señalado la concejala Cuca Sánchez en declaraciones remitidas a los medios, la formación pedirá asignar el nombre 'Centro Juvenil Robe Iniesta' al equipamiento de la calle Alfonso Fernández XXIII, ubicado en el distrito de Carabanchel, en reconocimiento al legado del artista.

"Fue un defensor comprometido de las oportunidades para los jóvenes creadores. Reclamó la existencia de espacios culturales, locales de ensayo, talleres artísticos, lugares de expresión para jóvenes, como herramienta social y comunitaria, argumentando que la falta de estos espacios empuja a muchos talentos a emigrar y limita el desarrollo sociocultural de las ciudades", ha afirmado.