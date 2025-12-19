Marta Peñate arremete contra las influencers: "No hay credibilidad"

Rocío Molina 19 DIC 2025 - 14:51h.

Marta Peñate no se ha mordido la lengua al hablar del mundo digital. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha cargado sin rodeos contra las prácticas que hace algunas influencers y lo que están construyendo a su alrededor. La mujer de Tony Espina ha declarado que ella se ve afectada por esto y ha lanzado un mensaje contundente.

La colaboradora, de 35 años, que es uno de los rostros más queridos de la televisión que se dedica también a la creación de contenidos, ha hablado de algo que a ella misma le fastidia y que se está haciendo en las redes, devaluando el trabajo y la credibilidad de los influencers.

La de las Palmas de Gran Canaria no ha dudado en mostrar su visión crítica sobre lo que hacen algunas influencers y ha puesto un ejemplo concreto de ello para ilustrar su queja. "Me escribe una amiga y me dice, 'amor, ¿tú has probado este producto?' y me dice que una influencer ha puesto que es su producto de pelo favorito, pero pone arriba publicidad".

A partir de este caso que no le es ajeno a la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', esta ha hecho un llamamiento a las creadoras de contenido para que sean sinceras y no perjudiquen con sus malas prácticas el trabajo del resto.

"Yo he visto influencers que dicen 'este es mi labial favorito' y al mes siguiente con otro labial dicen 'este es mi labial favorito'. Cariño, ¿cuál es tu labial favorito el del mes pasado o este? Es que obviamente no hay credibilidad", sentencia la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

Para Marta Peñate esto es algo que le provoca enfado y fastidio. Y ella ha contado que nunca exagera ni miente por publicidad. "Yo, por ejemplo, uso todos los productos que me mandan primero antes de patrocinarlos y si no me gustan no los patrocino", cuenta, además de añadir que no sobrevalora sus propiedades o beneficios.

"Mi crema facial favorita es carísima y me mandan un crema facial que es algo más barata y yo digo relación calidad-precio está muy bien, pero no digo es mi favorita", responde para terminar sentenciando algo que ve venir y que le afectaría mucho. "El mundo influencer se está yendo al garete lo tengo clarísimo. No hay credibilidad ya", ha advertido de lo que está pasando por estas malas prácticas con tal de sumar publicidades y patrocinios sin tener en cuenta que son voz para muchas personas.