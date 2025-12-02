Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 20:12h.

Marta Peñate es una de las colaboradoras habituales de 'El debate de las tentaciones' pero también deja comentarios en la red social X con sus opiniones sobre lo que ocurre en 'La isla de las tentaciones 9'. Ahí ha sido donde ha revelado que cree saber la razón por la que Gerard Arias ha manifestado que quiere dejar de conocer a Claudia Chacón para pasar a tentar a Almudena Porras.

La decisión del ex de Alba Rodríguez ha sorprendido mucho en Villa Playa, pero sobre todo ha indignado a la novia de Gilbert, que se siente engañada por el tentador y que tiene miedo de que su amiga la traicione dando pasos con el chico con el que ella ya ha tenido más que besos porque, en el pasado, su mejor amiga se lió con el que había sido su primer novio.

Para la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', el amigo de Maica Benedicto ha tomado esa decisión por un motivo que no tiene nada que ver con cuál de las dos chicas le gusta más y así lo ha expresado en el antiguo Twitter: "Vende humos. Te has dado cuenta que te has ido con la 'mala' de la edición y quieres irte con la buena y que sabes que va a tener más tirón".

"Te tenemos calado", ha añadido la canaria en su tuit, dando a entender que considera que esta opinión no solo la tiene ella, sino que está extendida entre los espectadores que lo conocen de la edición anterior y de su paso por 'La casa de los vecinos de al lado'.