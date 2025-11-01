Fernanda Maroca, política e influencer brasileña, ha sido hallada en estado de descomposición a sus 30 años

Las autoridades han querido dejar claro que aún no pueden confirmar si se trata de un accidente, un acto voluntario o la intervención de un tercero

Lago VerdeLuto y conmoción en la política y en el mundo de las redes sociales brasileños tras conocerse la muerte de Fernanda Maroca. El cuerpo de la conocida influencer y concejala del municipio de Lago Verde ha sido hallado sin vida a sus 30 años.

Según han informado diferentes medios locales brasileños, la joven de 30 años fue hallada sin vida en su vivienda el pasado jueves 23 de octubre, aunque la noticia la ha hecho pública la familia de Fernanda Maroca tan solo unos días después.

La investigación de su muerte

Según las primeras investigaciones, los familiares de esta concejala e influencer brasileña fueron los que encontraron el cuerpo sin vida de Fernanda Maroca. Tras llevar varios días sin poder localizarla, varios familiares acudieron hasta el domicilio de la concejala situado en el municipio de Lago Verde. Allí, encontraron su cadáver en estado de descomposición y dieron aviso a las autoridades.

Las fuentes señalan que el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que punta a que la influencer y concejala llevaba varios días muerta.

Por su parte, la policía de Maranhão ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Aunque no se han revelado lo datos oficiales respecto a la causa de la muerte, varios medios brasileños han asegurado que Fernanda Maroco murió por "ahorcamiento".

No obstante, las autoridades locales han querido dejar claro que aún no pueden confirmar si se trata de un accidente, un acto voluntario o la intervención de un tercero.

La trayectoria de esta influencer y concejala brasileña

Fernanda Maroca, cuyo nombre real era Fernanda Oliveira da Silva, se había forjado en los últimos años una sólida presencia en Instagram, donde sumaba más de 54.000 seguidores, y donde compartía contenidos de estilo de vida, belleza, fitness y motivación personal.

Su faceta pública iba más allá de las redes: comenzó en la política local como concejala en Lago Verde tras su elección en 2020 por el partido Progressistas (centro-derecha).

Durante los últimos años desempeñó el cargo de presidenta de la cámara municipal en dos ocasiones, primero de 2021 a 2022 y luego de 2022 a 2024. Al momento de su muerte estaba en su segundo mandato como concejala.

Reacciones a la muerte de Fernanda Maroca

Nada más conocer la noticia, el ayuntamiento de Lago Verde ha emitido un comunicado lamentando la muerte de la concejala y ha apuntado que “siempre sirvió con compromiso, dedicación y amor por Lago Verde”.

La noticia ha causado consternación en la comunidad local y entre sus seguidores. Numerosos mensajes de apoyo y dolor se han multiplicado en redes sociales, donde muchos han dedicado unos minutos para dejar mensajes en los que homenajean a la influencer y concejala.